Wegen des sprunghaften Corona-Anstiegs in Berlin dürfen die Hauptstädter ihren Herbsturlaub nicht mehr in MV verbringen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) plant dennoch keine Kontrollen an der Landesgrenze, um die Einreise zu überwachen. Dafür stehen die Unterkünfte im Land im Fokus.