Rostock

Die Pläne für eine Lockerung des Einreiseverbots für zweifach Geimpfte, das jenen Menschen mit Zweitwohnung in MV die Einreise ins Land wohl bald wieder ermöglicht, werden von OZ-Lesern diskutiert. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald hatte die Regelung der Corona-Landesverordnung am Freitag für unrechtmäßig erklärt und das Land aufgefordert, die Verordnung neu zu regeln. Für Aufsehen hatte zuletzt der Potsdamer Unternehmer Stephan Goericke gesorgt, der sein Haus auf Rügen nicht verlassen wollte und klagte.

Dass MV Gäste „rauswirft“ müsse man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, schreibt Peter Schrader. „Und das auf Grundlage völlig überzogener Maßnahmen.“ Tatsächlich sei dieser Irrsinn nicht zu rechftertigen, so empfand es auch Annett Fischer-Stephan. „Das ist mehr Willkür als sinnvoll.“ Thomas Wiesend meint zur Klage des Potsdamer Unternehmers: „Richtig so. Es ist sein Recht, im einen Eigentum zu leben.“

Petra Willms hält fest, dass das Gesetze seien, die eh keiner verstehe. „Da wohnt jemand seit Wochen dort, kann sich also nur dort anstecken. Wenn er nicht pendelt, kann er doch also auch nichts einschleppen“, so Willms.

Und Michaela Ulitzsch habe sich ob der Regelung gedacht, was wirklich dahinter stecke. „Touristen müssen MV verlassen, aber Menschen von dort dürfen sich in ganz Deutschland aufhalten.“ Für Marlies Pfitzner gilt die klare Ansage ,Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper mussten MV verlassen. Solidarität geht anders.’“

„Hier zeigt sich die Kleinstaaterei und die Profilierung der Politiker“

Maik Schmidt dachte, so formuliert er es, „nach der Wende sind wir ein Deutschland. Nur an den Regeln jedes Bundeslandes zeigt sich nun die Kleinstaaterei und die Profilierung der Politiker“. Frank Müller stellt klar: „Frau Schwesig macht nur das, was vom OVG Greifswald gefordert wird.“

Jens Paulick warnt vor voreiligen Schritten. „Geimpfte können infiziert sein und andere infizieren. Das ist eindeutig festgestellt worden.“ So mahnt Paulick, die Regierenden sollten in dieser Phase „keine zweifelhaften Beschränkungsbefreiungen erteilen, wenn für die anderen noch die Verbotsübertragungswettkämpfe gelten“. Diese müssten für alle oder für keinen gelten. Annett Dietzel fragt nach: „Und wer soll das bitte kontrollieren?“ Sven Klein regt an, wenn das für Geimpfte gelte, sollte die Neuregelung auch auf Personen mit aktuellem Negativtest angewandt werden. „Schließlich bringen die dann auch kein Virus mit.“ Klein sieht hier sonst neues Unrecht auf alle zukommen.

Von Juliane Lange