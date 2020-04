Einsam in der Corona-Krise? Das sagen  Heimbewohner und Pflegekräfte aus MV 

Grevesmühlen/Ribnitz-Damgarten

Für Menschen in Senioreneinrichtungen oder Pflegeheimen, aber auch für ältere und kranke Menschen, die ambulant zu Hause oder in Gruppen des betreuten Wohnens gepflegt werden, ist die Corona-Pandemie eine besondere Gefährdung.

Nach den Meldungen mit mehreren Toten in Pflegeheimen wie Wolfsburg gab der Kreis Vorpommern-Greifswald bekannt, dass elf Menschen in einer Pflegeeinrichtung in Heringsdorf auf Usedom positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden – darunter mehrere Bewohner. Für ältere Menschen ist das Virus lebensbedrohend. Für die Einrichtungen wäre das Einschleppen des Virus eine Katastrophe.

90-Jährige verlasse der Lebensmut

Daher hat das Land in seiner Quarantäneanordnung vorgeschrieben, dass seit 16. März in stationären Pflegeeinrichtungen des Landes – also Senioren- und Pflegeheime, aber auch Hospize und Krankenhäuser – ein Besuchsverbot gilt. Angehörige leben nun auch in Sorge, dass sie ihre älteren Verwandten nicht mehr sehen können, dass die ihnen sprichwörtlich unter der Quarantäne wegsterben.

Besuchsverbot für Pflegeeinrichtungen Seit dem 16. März gelten umfangreiche Regelungen des Besuchsverkehrs in stationären Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen und Unterkünften für vergleichbar schutzbedürftige Menschen. So formuliert das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung in der Verordnung vom 16. März seinen Erlass, der es Heimleitern untersagt, Außenstehende in die Einrichtungen zu lassen. Das betrifft Angehörige, aber auch externe Vertragspartner der Einrichtungen wie Friseure, Ergotherapeuten, Podologen, Logopäden, Physiotherapeuten. Ohne jede Ausnahme ist sämtlichen Personen der Zutritt zu den Einrichtungen untersagt, die sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten oder Kontakt zu Corona-Infizierten gehabt haben. Reinigungsdienstleiter dürfen die Einrichtungen nur betreten, wenn sie sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Ausnahmen von diesem Erlass sind unter restriktiven Auflagen und ganz engen Voraussetzungen nur für Familienangehörige zur Begleitung eines erkrankten Kindes oder im Rahmen der Sterbebegleitung möglich. Über Ausnahmen vom Besuchsverbot entscheidet die Heimleitung der jeweiligen Einrichtung.

Auch Einsamkeit macht vielen zu schaffen. Eine 40-jährige Frau aus der Nähe von Rostock, die anonym bleiben möchte, berichtet unter Tränen, dass ihre Oma mit fast 90 Jahren nun der Lebensmut verlassen habe, seitdem Kinder und Enkelkinder sie nicht mehr besuchen können. Wie geht es weiter? Sind die Sorgen berechtigt? Was sagen Betroffene, was sagen Angehörige und Experten? Lesen Sie hier die Berichte.

Margrit Thämlitz (59) und ihr krebskranker Mann Detlef (67) aus Barth

„Mein Mann ist unheilbar krebskrank. Wir werden palliativ betreut. Das sind die einzigen Menschen, die zu uns dürfen. Eine Schwester kommt einmal wöchentlich unter strikten Sicherheitsvorkehrungen mit Schutzkleidung, Handschuhen und Mundschutz und wechselt die Schmerzpumpe. Alles andere regeln wir am Telefon. Wir kriegen mehr Anrufe als sonst. Früher hatten alle keine Zeit. Jetzt denken viele Menschen öfter an uns und rufen durch. Das freut uns. Wir reden auch mit Nachbarn über den Gartenzaun hinweg. Ansonsten läuft nichts“ sagen sie.

Margrit Thämlitz (59) mit ihrem an Krebs erkrankten Mann Detlef Thämlitz (67) im Garten vor ihrem Haus in Barth. Quelle: Christian Roedel

„Ich gehe nur einmal pro Woche geschützt und mit Abstand einkaufen und hole Medikament aus der Apotheke. Wir sind ja krisenerfahren. Die Einsamkeit kam schon vor über einem Jahr, seitdem ich zu Hause bin und mich um ihn kümmere. Jetzt, wo diese Einsamkeit alle betrifft, geht es besser, als ich dachte. Ich fühle mich nicht mehr so allein. Schwierig ist, dass die Kinder aus Hamburg mit den Enkelkindern aus Hannover und Berlin nicht kommen können. Mein Mann hatte gerade Geburtstag. Den konnten wir nicht feiern.“

Sie ergänzen: „Uns hilft unser christlicher Glaube. Daraus schöpfen wir Kraft. Ich lese oft in der Bibel und in den Psalmen. Das ist ein großer Trost für uns. Neulich kam eine Freundin aus dem Bibelzentrum und hängte Päckchen an den Gartenzaun. Das war sehr schön. Man kann sich über den Zaun hinweg anlächeln, winken. Ich freue mich über jeden Anruf. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft gerade auf die harte Tour lernt, dass wir so nicht weitermachen können. Wir denken doch alle, wir hätten im Leben alles im Griff. Das stimmt nicht: Wir haben im Leben nicht alles im Griff. Vielleicht ändert diese Krise ja was in der Sichtweise der Menschen.“

Elisabeth Schmidt (80) aus der Nähe von Bad Sülze

„Mein Mann ist mit über 90 Jahren dement und lebt im Pflegeheim. Ich habe ihn täglich besucht. Jetzt wollte man mir eine Besuchsmöglichkeit offenhalten, da ich selbst völlig zurückgezogen lebe, mich mit Desinfektionsmittel, Handschuhen und Mundschutz schütze. Aber ich habe mich dafür entschieden, aus Sicherheitsgründen im Moment darauf zu verzichten, um mir nicht vorwerfen zu müssen, dass ich diejenige war, die das Virus ins Heim geschleppt hat.“

Sie erzählt weiter: „Inwieweit die Ansteckungsgefahr von außen kommt, ist ein sehr schwieriges Terrain für die Heimleitung und wenn es passiert ist, sind die Folgen in so einem Heim doch verheerend. Aber die Pfleger und Betreuer kommen auch täglich von außen wieder rein und könnten das Virus einschleppen. Das ist nicht einfach zurzeit. Was man bedenken muss, ist, dass die Heimbewohner, gerade die Demenzkranken sehr große Angst kriegen, wenn die Betreuer ihre Schutzkleidung anziehen. Da kommen Ängste und Aggressionen hoch. Die Betreuer tun ihr Menschenmöglichstes.“

Sie ergänzt: „Wir haben Glück gehabt, dieses Heim gefunden zu haben. Viele, die sich jetzt beschweren, dass sie nicht zu ihren Liebsten dürfen, sollten sich mal fragen, ob sie sonst auch oft genug zu Besuch kommen. Ich bin täglich da, halte die Hand meines Mannes und wir hören klassische Musik, aber viele Besucher sehe ich da unter der Woche nicht. Die kommen eher am Wochenende und dann gleich mit ihrer ganzen Kinderschar. Jetzt kommt zweimal wöchentlich der Palliativdienst und kümmert sich um meinen Mann. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Das hat die Heimleitung organisiert.“

Lilli Schmidt (91) lebt im Awo-Seniorenheim in Grevesmühlen

„Uns geht’s – Gott sei Dank – allen noch ganz gut. Ich bin ja nie so überängstlich gewesen und bin zuversichtlich, dass auch dieser Kelch an uns vorübergeht. Wir dürfen unsere Etage zurzeit ja leider nicht verlassen und auch nicht ohne Begleitung raus in den Park, der ja umzäunt ist. Außerdem wurde die Zeitungsschau morgens halbiert, weil pro Gruppe da nicht mehr so viele Leute dran teilnehmen dürfen.“

Alexandra Dohme (l.) von der Ergotherapie des Awo-Heims mit Bewohnerin Lilli Schmidt. Quelle: GVM

„Wir sollen ja auch untereinander Abstand halten. Also wird die Ostsee-Zeitung pro Gruppe nur noch eine halbe Stunde vorgelesen – was sehr schade ist. Das fehlt mir sehr. Wir erzählen uns hier aber was oder verbringen die Zeit damit, dass wir mit Gleichgesinnten Rommé spielen. Ich habe eine Rommé-Runde mit drei anderen Frauen gegründet. Außerdem können wir mit Betreuern in den Garten und das Leben im Park beobachten. Nun ja, es wird auch wieder anders. Mir geht es gut, ich bin gesund, es braucht sich niemand Sorgen zu machen. Mit fehlen natürlich die Besuche meiner beiden Kinder und der Enkelkinder.“

Peter Kranz (48) aus Schwerin sorgt sich zum seine Mutter (83)

„Meine Mutter lebt im Seniorenzentrum Grevesmühlen. Sie hat eine klassische Demenz und ist mit 83 ein Pflegefall. Das Haus ist derzeit zu. Es gibt dort aktuell auch keine Einzellösungen. Die haben dicht gemacht und setzen auf das Verständnis der Angehörigen. Ich verstehe das. Wenn dort das Virus eingeschleppt wird, wäre das für viele Menschen tödlich. Daher gehe ich mit der Entscheidung der Heimleitung d’accord. Ich bin ganz ruhig und gehe denen nicht täglich auf den Keks. Ich möchte die Leute ihre Arbeit machen lassen. Die haben genug um die Ohren. Ich kenne die Heimleitung und habe Vertrauen.“

Peter Kranz Quelle: CORNELIUS KETTLER

„Ich weiß, dass es Menschen gibt, die negative Erfahrungen irgendwo gemacht haben und sich jetzt sorgen. Das kann ich auch verstehen. Mir geht es nicht so. Ich weiß auch, dass es in den Heimen Menschen gibt, die gerade sehr einsam sind und sich fragen, wann der Sohn, wann die Tochter kommt. Ich kann nur sagen: Hin und wieder anrufen, mal ein Päckchen schicken, auch mit Fotos. Das hilft schon. Jeder benötigt eine andere Form der Zuwendung. Deswegen braucht es keine allgemeingültigen Regeln und Anordnungen, sondern Empfehlungen, die vor Ort umgesetzt werden. Das, was das Leben so einer Station ausmacht, kann zurzeit einfach nicht stattfinden und das ist eine Belastung für alle.“

Andrea Wagner , Koordinatorin des Ribnitz-Damgartener Hospizvereins

„Ich spreche als private Person, die in diesem Bereich Ahnung hat und selbst betroffen ist. Meine Stiefmutter ist mit 87 Jahren in einem Pflegeheim. Ich kann jeden Tag mit ihr telefonieren, weil sie Festnetz auf dem Zimmer hat. Außerdem hat die Einrichtung Videotelefonie eingeführt. Der Ergotherapeut geht mit Tablet auf die Zimmer und dann sehen und sprechen wir uns. Tolle Sache! Wir sollen uns doch alle kreative Lösungen einfallen lassen. Das ist eine. Ich fühle mich in meinen Ängsten und Sorgen ernst genommen dort – und gut betreut.“

„Was kann man als Angehöriger machen: Einfach mal hinfahren? Nein! Sie können in Absprache mit den Heimen hinfahren, wenn es die Möglichkeit gibt, aus einem Fenster oder im Garten mit Abstand Kontakt zu pflegen. Außerdem: telefonieren! Engen Kontakt halten. Ich würd’ das einfach mit der Heimleitung absprechen, wie oft man sich melden soll. Und dass die sich sofort melden, wenn irgendetwas ist. Ich verstehe die Angst. Aber wir als Hospizvereine stehen für ernsthafte Situationen in den Startlöchern. Es gibt auch in dieser Quarantäne-Verordnung Ausnahmen. Unter restriktiven Regelungen sind immer Ausnahmen möglich, wenn es Menschen sehr schlecht geht oder wenn es um Sterbebegleitung geht. Das gilt nicht nur für die Palliativbetreuer, sondern auch für Angehörige.“

Andrea Wagner, Koordinatorin des Hospizvereins Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

„Die Hospize nutzen diese Regelungen. Sicherlich, die Situation in den Pflegeheimen ist deutlich angespannter. Aber ich erlebe hochengagierte Einrichtungsleiter, die Verwandte sofort informieren, wenn es jemandem nicht gut geht. Wenn man das Gefühl hat, dass man da alleingelassen wird, kann man sich auch an uns wenden. Da können wir vermitteln. Die Heimleiter sind für die Pflege und den Schutz ihrer Bewohner, aber auch für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich. Und ich verstehe auch ihre Ängste, dass in ihre Einrichtung das Virus eingeschleppt wird. Ich kann Angehörigen nur raten, mit den Heimleitern in Kontakt zu bleiben, ihren Verwandten ab und zu was zu schicken – ein Osterpäckchen und Fotos der Kinder und Enkel. Das macht viele ältere Menschen schon sehr glücklich.“

Marlis Rackow , Leiterin des Awo-Seniorenzentrums Grevesmühlen

Marlis Rackow, Leiterin des Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Grevesmühlen. Quelle: A. Meinke

„Es wird vor Ort immer von Fall zu Fall entschieden. Im Großen und Ganzen ist es jetzt erst mal so, dass niemand von außen in die Heime darf. Das ist nun mal von oben so angeordnet worden. Wenn aber jemand krank wird oder es jemandem schlecht geht oder es um einen Menschen in der Einrichtung gar noch schlimmer steht, dann finden wir immer Einzelfalllösungen. Die Ängste der Angehörigen sind berechtigt, die verstehe ich auch. Aber wir helfen, wo wir können, und schützen, so gut wir können und wie wir müssen. Man hat im Hinterkopf auch immer die Angst, dass bloß nichts passiert.“

Irene Urbach (54), Pflegedienstleiterin der Awo-Sozialstation Grevesmühlen

„Die Mitarbeiter sind sehr vorbildlich, geben sich große Mühe und vermeiden selbst Sozialkontakte. Dazu beraten sie auch Menschen, die in der aktuellen Situation überfordert sind, was zum Beispiel Hygiene angeht. Wir haben auch Mitarbeiter,die über 60 Jahre alt sind und somit selbst zur Risikogruppe gehören. Ich würde die alle freistellen. Aber sie wollen helfen.“

Irene Urbach Awo-Sozialstation Grevesmühlen Quelle: Niemeyer

„Nicht alle unserer älteren Herrschaften sind vernünftig. Leider! Bei einigen ist das Problembewusstsein noch nicht angekommen. Die machen so weiter wie bisher. Ähnlich ist es bei den Angehörigen. Viele sind vernünftig und halten sich zurück, manche denken, sie können alles weiterhin so handhaben wie immer und Oma sonntags zum Mittagessen mit Kindern und Enkelkindern abholen. Das geht aber nicht. Das ist total unvernünftig! Was zurzeit natürlich total ausfällt, sind die kulturellen und Freizeitangebote. Das macht vielen Senioren sehr zu schaffen.“

Von Michael Meyer