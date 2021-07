Rostock

Die Einschulungsfeiern in MV sind auch im kommenden Schuljahr noch von Corona überschattet. Zwar sind die Feiern grundsätzlich überall möglich. Doch wegen der Abstandsregelungen ist nicht in allen Schulen Platz für die gesamte Familie. Laut einem Informationsschreiben des Schweriner Bildungsministeriums an alle Schulleitungen dürfen in Innenräumen bis zu 200 Personen an den Feiern teilnehmen. Gleichzeitig gilt jedoch ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Familien. Dadurch dürfte es in so mancher Aula eng werden.

Manche Schulen haben daher den Teilnehmerkreis auf den engsten Familienkreis begrenzt, teilweise können nicht einmal Geschwister der Erstklässler teilnehmen. Das kritisiert Simone Oldenburg, Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag: „Die Veranstaltungen müssen so organisiert werden, dass sowohl Eltern als auch Großeltern an dieser einmaligen Feier teilnehmen können. Hier darf es kein „Entweder oder“ geben.“

„Einschulung ist für ältere Familienmitglieder wichtig“

Auch der Vorsitzende des Landeselternrats MV, Kay Czerwinski, meint: „Die Einschulung ist gerade in der heutigen Zeit auch für die älteren Familienmitglieder wichtig. Es wäre schon gut, wenn wenigstens der engere Familienkreis teilnehmen könnte.“

Allerdings verwies Czerwinski auch darauf, dass die Schulen die Feiern schon immer selbstständig im Rahmen ihrer Möglichkeiten organisiert hätten. „Auch früher war nicht immer Platz für alle, das muss also nichts mit Corona zu tun haben.“ Als Alternative regt Czerwinski an, die Feiern klassenweise abzuhalten, wie es auch in einigen Schulen praktiziert werde: „Das entzerrt die Situation.“

Sitzplatzpflicht und negativer Test

Laut Bildungsministerium gilt bei den Einschulungsfeiern Sitzplatzpflicht. Alle Teilnehmer ab sechs Jahren müssen entweder einen aktuellen negativen Test vorlegen oder nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Das gilt auch für die Erstklässler – auch schon bei eventuellen Proben für die Feier. Die Feier muss zudem beim Gesundheitsamt angemeldet werden. Bei Feiern im Freien gelten die gleichen Regeln, allerdings sind draußen bis zu 600 Teilnehmer erlaubt. Die Abstandsregel von 1,5 Metern gilt nicht innerhalb der Kernfamilie.

Besonders bitter für viele Familienangehörige dürfte folgender Passus in dem Rundschreiben an die Schulen sein: „Begrüßungsrituale mit körperlicher Nähe, Umarmungen und Händeschütteln sind grundsätzlich zu unterlassen“, heißt es darin schroff.

Martin (SPD) wünscht „ABC-Schützen“ dennoch Spaß

Trotz der Einschränkungen wünscht Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) den „ABC-Schützen“ viel Spaß: „Die Einschulung ist ein wichtiger Tag im Leben eines Kindes und der Familie. Deswegen gehört eine schöne Einschulungsfeier zum Start ins Schulleben dazu. Es ist deshalb gut, dass die Regelungen es zulassen, dass die Schulen diesen wichtigen Tag trotz Corona breit ausrichten können. Ich bin mir sicher, dass die Schulen diesen breiten Handlungsrahmen bestmöglich und mit vielen guten Ideen ausschöpfen werden.“

