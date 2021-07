Stralsund

Die Seenotrettungsorganisation Sea-Eye hat die „Alan Kurdi“ verkauft. Es war das erste Rettungsschiff unter deutscher Flagge und wurde für Missionen im Mittelmeer erstmalig im Dezember 2018 eingesetzt. Damals hieß der Heimathafen noch Stralsund. Der Name der Hansestadt stand in großen weißen Lettern auf dem Heck. Ebenso der des 2015 ertrunkenen syrischen Jungen, nach dem das Schiff benannt wurde. Bilder des an einem türkischen Strand angeschwemmten leblosen Körpers gingen um die Welt.

Nach Angaben der Organisation mit Sitz in Regensburg (Bayern) konnten in zwölf Rettungseinsätzen mithilfe des Schiffes 927 Bootsflüchtlinge aus dem Meer gerettet werden. Rund 240 Crew-Mitglieder leisteten dafür Dienst an Bord. Der Verkauf erfolge „schweren Herzens“, teilt Sea-Eye-Vorsitzender Gorden Isler mit. Die Entscheidung sei aber auch „vernunftgetrieben“, denn die häufigen Festsetzungen ihrer Rettungsschiffe durch italienische Behörden belasteten die Organisation schwer. „Wir sind dankbar, dass dieses besondere Schiff im Einsatz bleibt“, so Isler weiter. Neuer Eigner ist die italienische Seenotrettungsorganisation ResQ, die es in „ResQ People“ umbenennt. Kaufpreis: 400 000 Euro.

Schiff war jahrzehntelang auf der Ostsee im Forschungseinsatz

Die italienische Küstenwache habe die „Alan Kurdi“ zweimal „unter fadenscheinigen Gründen“ festgesetzt. Sea-Eye sei es eigenen Angaben nach beide Male gelungen, nach langwierigen Gesprächen und mit juristischen Mitteln das Schiff zu befreien. Die Festsetzung der Rettungsschiffe verhindere nicht nur deren Einsatz, sondern verursache auch „enorme Summen für Hafengebühren und Rechtsvertretungen“, heißt es.

Sea-Eye-Vorsitzender Gorden Isler sagt, die Entscheidung zum Verkauf sei „vernunftgetrieben“. Quelle: Fabian Heinz/Sea-eye.org

2021 bisher mehr als 800 Ertrunkene 815 Menschen ertranken nach Angaben des Statistik-Dienstleisters Statista in der ersten Hälfte dieses Jahres im Mittelmeer. Statista beruft sich dabei auf Informationen der Internationalen Organisation für Migration mit Sitz in der Schweiz sowie auf Angaben lokaler Behörden und Medien. Seit 2014 sollen es mehr als 22 100 Ertrunkene sein. Am schlimmsten war es demnach im Jahr 2016, als alleine mehr als 5000 Flüchtlinge im Mittelmeer umkamen. Bei allen Angaben ist zudem von einer deutlich höheren Dunkelziffer auszugehen. Die Organisation Sea-Eye wurde 2015 als Verein gegründet und war eigenen Angaben nach seither an der Seenotrettung von knapp 15 600 Menschen beteiligt. Dafür halfen an Bord mehrerer eingesetzter Schiffe rund 1000 ehrenamtliche Crewmitglieder.

Bevor es für die Seenotrettung eingesetzt wurde, war das 38 Meter lange Schiff, Baujahr 1951, unter dem Namen „Professor Albrecht Penck“ jahrzehntelang vorwiegend auf der Ostsee zu Forschungszwecken im Einsatz. Es legte 640 000 Seemeilen zurück, was fast 1,2 Millionen Kilometern entspricht. Ein Umbau erfolgte auf der Stralsunder Volkswerft. 2010 wurde „die Penck“, wie sie viele nannten, außer Dienst gestellt und an den Sund gebracht.

Das ehemalige Forschungsschiff „Professor Albrecht Penck“ lag im Stralsunder Hafen vor dem Ozeaneum. Quelle: Jens-Peter Woldt

Schwimmendes Klassenzimmer vorm Ozeaneum war zu teuer

Die auf Korrosionsschutz spezialisierte Krebs-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg nutzte das Schiff fortan für Arbeiten an Offshore-Windparks und im Umweltmonitoring. Ein früherer Plan, darin ein schwimmendes Klassenzimmer einzurichten, scheiterte an zu hohen Heizkosten. Manch ein Vortrag wurde dennoch an Bord vor dem Ozeaneum gehalten. 2018 übernahm dann Sea-Eye und verlegte den Heimathafen im Oktober 2019 nach Hamburg.

Zukünftig werde die Regensburger Rettungsorganisation ausschließlich die „Sea-Eye 4“ betreiben. Allerdings ist auch dieses Schiff zurzeit in einem Hafen festgesetzt. Um die Kosten dafür und für den Betrieb zu stemmen, werde der Verkaufserlös der „Alan Kurdi“ eingesetzt, heißt es. Auch die 55 Meter lange und elf Meter breite „Sea-Eye 4“ hat einen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist in Rostock getauft worden. Kauf und Umbau kosteten mehr als eine halbe Million Euro. Die größten Spenden dafür kamen von katholischen Bistümern in Süddeutschland.

Claudia Roth lobt Seenotretter

Bei der Taufe im Februar im Hafen Rostock sagte Bundestags-Vize-Präsidentin Claudia Roth (Grüne): Das Sterben an der Seegrenze der Europäischen Union dürfe keine „grausame Normalität“ werden. „Die EU-Staaten verweigern den Flüchtlingen ihre Grundrechte.“ Insofern seien die Seenotretter von „Sea-Eye“ nicht nur „Helden der Solidarität“, sondern auch die „wahren Verfassungsschützer“.

Das Rettungsschiff „Sea-Eye 4“ hat im April Rostock verlassen. Quelle: Ove Arscholl

Von Kai Lachmann