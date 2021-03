Rostock/Stralsund

„Wir freuen uns sehr – und natürlich öffnen wir am Montag“, erklärt Detlef Barthel, Inhaber des Spielwarengeschäfts „Mancala“ in Rostock. Man habe in der Lockdown-Zeit den Laden umgestaltet – und jetzt hoffe man auf viele Kunden. Einzelhandelskaufmann David Oppermann, der die Wiedereröffnung vorbereitet, ergänzt: „Wir vermissen unsere Kunden, den persönlichen Kontakt.“ Interessenten online oder per Telefon zu beraten, das sei wirklich schwierig.

Leiterin Dessous-Geschäft: Wir hoffen auf viele Kunden

Ähnlich sieht es Diana Kulbacki, Filialleiterin des Dessous-Geschäftes Hunkemöller in Rostock: „Wir haben zwar auch in den vergangenen Wochen verkauft – aber nur an der Ladentür, nach Bestellung per Internet oder Telefon.“ Unterwäsche jedoch müsse man „auch anfassen und anprobieren können“. Sie mache an diesem Samstag Inventur und hoffe, dass ab Montag, wenn man wieder regulär öffne, viele Menschen ganz klassisch shoppen gehen.

In Rostock und Vorpommern-Rügen darf Einzelhandel wieder öffnen

Hintergrund: In Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen kann der Einzelhandel ab Montag wieder öffnen – ohne vorherige Terminvergabe. Dies sei möglich, weil hier die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 Infektionen pro 100 000 Einwohnern liege, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Allerdings wird die Anzahl der Personen in Geschäften begrenzt: Der Bund-Länder-Beschluss regelt, dass bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern ein Kunde pro zehn Quadratmeter ins Geschäft darf. In größeren Läden ist ein weiterer Kunde für jede weiteren 20 Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt.

Läden sollen Kunden aus Risikogebieten abweisen

Voraussetzung für die Öffnungen sind geeignete Sicherheits- und Hygienekonzepte. Diese müssten auch Vorkehrungen enthalten, um den Zustrom von Personen aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen diese Einrichtungen weiterhin geschlossen sind, zu unterbinden, informiert das Rostocker Rathaus. Heißt im Klartext: Geschäfte müssen sich Nachweise über den Wohnort der Kunden vorlegen lassen, Kunden aus Risikogebieten abweisen und eine Dokumentation zur Kontaktenachverfolgung anlegen. Diese soll auch digital übermittelt werden können. Geeignet hierfür sei die Luca-App, welche im Stadtgebiet in einigen Bereichen bereits angewandt wird und bald landesweit genutzt werden soll, so Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Inzidenz über 50: Einkaufen nur mit Terminbuchung

Im übrigen Land bleiben die bisherigen Beschränkungen bestehen – Einkaufen ist jedoch mit Terminbuchung möglich. Dies gilt, solange der Inzidenzwert im Land unter 100 liegt. Ausnahmen: Auch Buchhandlungen, Fußpflege-, Kosmetik- und Nagelstudios dürfen von Montag an landesweit öffnen.

Zu wenig Umsatz mit Schokolade

Ullrich Deprie, Inhaber der Schokoladerie de Prie, hofft ebenfalls auf viele Kunden. Er bestückt in seiner Filiale im Rostocker Kröpeliner-Tor-Center (KTC) Regale und Tische mit Schokoladen-Osterhasen. Und deutet auf Schoko-Spezialitäten zum Frauentag: „Wenn wir die nicht bis Montagabend verkaufen, müssen wir sie entsorgen.“ Ähnliches habe er auch schon 2020 tun müssen – mit Oster- und Weihnachtsware. „Das schmerzt, und demotiviert auch meine Mitarbeiter.“ Obwohl er als Lebensmittelhändler seinen Laden im KTC in den vergangenen Wochen hätte öffnen dürfen, habe dies keinen Sinn gemacht – zu wenig Kunden. „Die Filiale im Stralsunder Rathaus war weiterhin geöffnet, aber auch das hat sich nicht gerechnet.“ Deprie bringt ein Beispiel für die Umsatzrückgänge: „Vor Corona haben wir 200 Hochzeitstorten pro Jahr verkauft, 2020 waren es 32.“

Im KTC Rostock öffnen alle Geschäfte

Vor seinem Laden im KTC sind an diesem Samstagmorgen kaum Menschen unterwegs. Geht es nach Klaus Banner, Center Manager des Kröpeliner Tor Centers, soll sich das spätestens am Montag ändern: Alle Geschäfte im KTC sollen öffnen. Um die Besetzung zu regeln, hätten einige Läden zwar noch viel zu tun. „Aber alle freuen sich, wieder für ihre Kunden da zu sein und werden diese herzlich begrüßen.“

Geschenkeladen bereit für Kunden

Das will auch Sebastian Bielke, der an diesem Samstagvormittag die Angebote in seinem Geschenkeladen „Rosenrot“ ordnet. Maximal drei bis vier Kunden dürften gleichzeitig in seinem kleinen Laden in Rostock nach Präsenten stöbern. Er betont: Selbst wenn sich potenzielle Käufer vor dem Einkauf einen Termin holen müssten, würde sich das für sein Geschäft rechnen.

Kaufhaus Stolz: Alle Häuser, die öffnen dürfen, machen auf

Terminshopping sei für seine Häuser keine Alternative, kritisiert dagegen Martin Stolz, Geschäftsführer der Kaufhaus Martin Stolz GmbH mit insgesamt 21 Kaufhäusern in MV. Und betont: „Wer mehr testet, wird auch mehr Infizierte finden.“ Er sei zwar glücklich, dass viele seiner Häuser wieder öffnen könnten. Zugleich fürchte er aber, dass mit mehr Tests auch die Inzidenzen steigen und die Geschäfte wieder schließen bzw. auf Shopping nur nach Anmeldung umstellen müssten. Das sei nicht wirtschaftlich. Am Montag würden aber erst einmal alle Häuser öffnen, die das dürften – also in Altenkirchen, Binz, Sagard, Sellin (alle Insel Rügen), Stralsund, am Pommerndreieck sowie in Ribnitz-Damgarten.

„Ich bin gespannt, wie lange das gut geht“

Hier, in Ribnitz-Damgarten, betreibt auch Marlene Welz das Bekleidungsgeschäft Ewert-Mode & Wäsche. Sie bereitet die Frühjahrsware vor, um die ab Montag zu verkaufen. Sie sei „gespannt, wie lange das gut geht. Ich hoffe sehr, dass das der letzte Lockdown in meinem Leben war.“

Kunden sind geteilter Meinung

Die potenziellen Kunden sind geteilter Meinung, ob Lockerungen in der derzeitigen Situation richtig sind. Willy Smith (20) aus Ribnitz-Damgarten findet es gut, dass wieder Leben in die Innenstadt kommt. Auch Lili Niemann (17) aus Stralsund freut sich sehr, dass sie „in den Kleidungsgeschäften wieder Klamotten anprobieren kann“. Martin Schüler (41) aus Rostock dagegen fürchtet, dass mit der Öffnung auch die Infektionszahlen in MV wieder ansteigen.

Von Thomas Luczak