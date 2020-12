Rostock/Greifswald

Dem Einzelhandel in den Tourismuszentren von Mecklenburg-Vorpommern droht 2021 eine Pleitewelle. Der Handelsverband Nord rechnet mit einer ab Januar einsetzenden Insolvenzwelle, wenn es keine signifikanten Hilfen und Fristverlängerungen für das Aussetzen von Insolvenzanmeldungen gibt und wieder die „harten Fakten vor der Pandemie“ gelten.

In Mecklenburg-Vorpommern rechnet der Verband „im Minimum mit 300 Marktaustritten, je nach Öffnungslage in der Zukunft“, wie der Handelsverbands-Geschäftsführer für Mecklenburg-Vorpommern, Kay-Uwe Teetz, sagte. Betroffen sind vor allem die Tourismusgebiete, denen das bedeutende Geschäft zum Jahreswechsel verloren geht. „Zunehmend erreicht uns ein Hilferuf nach dem anderen von Händlern aus den touristischen Orten, die jetzt realisieren müssen, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nicht zu Touristen führen wird“, so Teetz.

Nach Angaben des Handelsverbandes gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 14 000 Geschäfte, von denen 1800 in touristischen Orten liegen. Nach den beschlossenen Corona-Regeln dürfen hierzulande zwischen Weihnachten und Silvester nur Familienangehörige für maximal drei Nächte im Hotel oder einer Pension übernachten. Ein möglichst frühes Anfahren des Tourismus in den Küstenorten nach dem Jahreswechsel würde den Einzelhandelsunternehmen helfen, hieß es vom Verband.

Innenstädte und Tourismusgebiete leiden am meisten

Nach Angaben des Handelsverbandes Nord leiden besonders die Haupt- und Nebengeschäftslagen in den Innenstädten sowie der Handel in den Tourismusgebieten unter dem seit Anfang November verhängten Lockdown light. Demnach kamen im Vergleich zum November des Vorjahres rund 40 Prozent weniger Kunden in die Innenstädte. Die Umsätze sanken um ein Drittel. Besonders betroffen waren die Tourismusgebiete, in denen der Handelsverband Umsatzrückgänge von 80 Prozent registrierte. Weniger von den Auswirkungen des Lockdown lights betroffen ist der Einzelhandel in ländlichen Regionen.

Der Verband sieht mit gedämpften Erwartungen auf das Weihnachtsgeschäft. Laut den Prognosen wird der Weihnachtsumsatz in Mecklenburg-Vorpommern zwar um 1,2 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro wachsen. Großer Gewinner in diesem Jahr sei aber der Online-Handel mit einem Plus von insgesamt 18 Prozent. „Wir erleben eine deutliche Verschiebung in Richtung online“, so Teetz. „Dem stationären Einzelhandel raten wir, die eigene Auffindbarkeit im Netz sicherzustellen sowie die Präsenz in den sozialen Medien zu stärken.“

Erstes Adventswochenende blieb hinter den Erwartungen

Mit Ausnahme von Wismar habe es am ersten Adventswochenende in Mecklenburg-Vorpommern keine großen Frequenzbringer gegeben, so Teetz. Verkaufsoffene Sonntage blieben hinter den Erwartungen zurück. Von daher habe man die anfangs hohen Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft ein Stück weit revidieren müssen. Hoffnungen auf einen Schub im Weihnachtsgeschäft setze der stationäre Einzelhandel auf die Tage unmittelbar vor dem Weihnachtsfest, wenn der Online-Handel Zustelltermine nicht mehr garantieren könne, so Teetz.

In den Städten hat man auf den coronabedingten Kundenschwund reagiert und wie etwa in Greifswald Online-Portale für den Einzelhandel geschaffen. „Der inhabergeführte Einzelhandel hat eine gute Zukunft, wenn er online sichtbar, kaufbar und vor Ort erlebbar wird“, sagte der Chef der Greifswald Marketing GmbH, Maik Wittenbecher. Anfang November führte die Stadt einen Greifswald-Gutschein ein, der die Kaufkraft in der Stadt binden und damit den angeschlagenen Einzelhandel stärken soll.

Gewinner sind Lebensmittelhandel und Baumärkte

Mit der Corona-Krise hat sich das Kundenverhalten nachhaltig in Richtung online bewegt. Der Verband habe nach dem ersten Lockdown gehofft, dass sich das Kundenverhalten wieder normalisieren werde, habe aber feststellen müssen, dass neue Kunden den Online-Einkauf als attraktiven dauerhaften Beschaffungspool ansehen, wie der Präsident des Handelsverbandes Nord, Andreas Bartmann, sagte. Besonders betroffen von Umsatzrückgängen ist der stationäre Textil- und Schuhhandel. Es gebe aber auch Gewinner, wie den Lebensmittelhandel, Möbel- und Fahrradgeschäfte. Auch Garten- und Baumärkte haben profitiert.

Von Martina Rathke