Rostock

Wenn Jürgen Holfort an die Zukunft denkt, ist er besorgt. „Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann keinen Eisdienst mehr an den deutschen Küsten“, sagt der Leiter des Eisdienstes vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH). „Der Klimawandel ist schon bedrohlich.“

Der Rostocker beobachtet das Eis auf der Ostsee, insbesondere den deutschen Gewässern, und informiert Kapitäne, wo sie auf Ost- und Nordsee auf Schollen treffen oder stecken bleiben könnten. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall.

Anzeige

„Schwankungen hat es immer gegeben. Ein milder Eiswinter zeigt noch nicht den Klimawandel“, sagt der Experte. „Wenn man aber die vergangenen Winter betrachtet, zeigt sich ganz klar die Erderwärmung.“ Dabei habe der vergangene Winter relativ normal angefangen. „In der Bottenwiek hatten wir Eis. Aber nicht außerhalb der Bottenwiek. Normalerweise ist auch in der Bottensee etwas Eis. Das war dieses Jahr nicht der Fall.“

Wetter ist unberechenbar

Seit 2006 beobachtet Holfort das Eis. „Mich fasziniert die Unberechenbarkeit der Natur“, sagt er. „Wir können jetzt noch nicht sagen, ob es ein starker oder schwacher Winter wird.“ Auch die Einflüsse des Klimawandels interessieren den Wissenschaftler. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr abnehme: Eisreiche Extremwinter seien dennoch möglich. „Wir müssen nur eine schöne Hochdrucklage mit kaltem Wetter von Osten haben und schon gibt es wieder Eis“, sagt er. „Wenn es richtig kalten Ostwind gibt, kann es auch mal minus 25 Grad kalt werden.“

Daher sei die Wahrscheinlichkeit, Eis an der östlichen Küste von MV zu sehen, höher als im Westen des Landes. Auch in geschützten Bereichen, etwa auf einem kleinen Haff oder Boddengewässern, bilde sich schneller Eis. „Wenn Wasser gefrierbereit ist, es aber zu windig ist, wird das Eis sofort wieder zerstört“, erklärt Holfort.

Holfort erinnert sich an extreme Eiswinter an der MV-Küste. „1963 war die Eisschicht 40 Zentimeter dick“, sagt er. „Auch in den 80er Jahren hatten wir drei kalte Winter hintereinander. Ich weiß noch, wie ich in Kiel auf der Ostsee spazieren gegangen bin.“

Lesen Sie auch: Die „Polarstern“ kehrt zurück: Warnemünder über ewige Dunkelheit bei minus 40 Grad

Eisbeobachter und Satelliten

Für die Eiskarten und -berichte greift der Leiter des Eisdienstes unter anderem auf Satellitenbilder zurück. „Wir greifen auf Radarsatelliten zurück“, sagt er und erklärt: „Bei optischen Satelliten kann man nicht sehen, wie es unter der Wolkendecke aussieht. Und bei Dunkelheit lässt sich auch nichts erkennen.“

Ebenso wichtig sind die sogenannten Eisbeobachter an der MV-Küste. Sobald eine kristalline Schicht Mecklenburg-Vorpommerns Küstengewässer überzieht, machen landesweit 49 ehrenamtliche Eisbeobachter Meldung an das BSH. „Die gehen morgens raus und gucken, ob es Eis gibt, wie groß die Flächen sind, ob das Eis fest ist“, erklärt der Experte.

Von Katharina Ahlers