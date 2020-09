Neubrandenburg

Als Kind ist Franziska Göttsche (34) dahingeschmolzen, sobald sie ein Eis vernaschen durfte. Als Teenie hat die Neubrandenburgerin in einer Eisdiele gejobbt. Heute ist sie Chefin einer Manufaktur, die in ganz Mecklenburg-Vorpommern Naschkatzen mit „Eis ohne Firlefanz“ den Tag versüßt: „Jackle & Heidi“. „Hätte mir das damals jemand gesagt, ich hätte es nie geglaubt“, sagt die gelernte Kinderkrankenschwester.

Was 2016 mit Rezept-Experimenten in der heimischen Garage begann, ist heute in aller Munde: Binnen vier Jahren haben sich Franzi Göttsche und Martin Horst mit Becher- und Stieleis ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Hofcafés, Edeka-Märkte, Bäcker, Galerien und kleine Läden – bei mehr als hundert Wiederverkäufern in MV, Berlin und Brandenburg hat das Paar seine Eistruhen inzwischen aufgestellt.

Süßspeisen in rund 30 Geschmacksrichtungen

Cooler Käsekuchen am Stiel: Blaubeer Cheeseckae Quelle: F. Göttsche

Darin steckt, worauf immer mehr Eisfan Heißhunger haben: coole Süßspeisen in rund 30 Geschmacksrichtungen, die im Gegensatz zu Industrieprodukten ohne Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und Bindemittel auskommen.

Dafür verfrostet das Paar bevorzugt Regionales und Eigenkreationen: Obst aus der Nachbarschaft sowie Cookies, Milchreis, Salzkaramell und Eierlikör aus der „Jackle & Heidi“-Küche. Auch Alkohol landet völlig unverfroren in der Eismaschine – für Sorten wie Bier-Eis oder Gin Tonic am Stiel.

Jackle & Heidi: So fing die Erfolgsgeschichte an

Seit Neustem kann Franzi Göttsche täglich miterleben, wie ihre Kunden sich die Leckereien auf der Zunge zergehen lassen: Im alten Bahnhofsgebäude von Penzlin bei Neubrandenburg haben sie und Martin Horst ein Café samt gläserner Eis-Manufaktur eröffnet. Hier bieten sie auch die Zutaten ihres Eises an: Milch und Eier aus Mecklenburg, dazu weitere regionale Produkte wie Käse und Kartoffeln. „Das Konzept ist eingeschlagen wie eine Bombe“, freut sich Franzi Göttsche.

Zeit, den Erfolg auszukosten, bleibt den Unternehmern derzeit kaum: Neben Buchhaltung, Eisproduktion und Cafébetrieb müssen sie auch noch ihre Crossmedia-Agentur 13° und ihre Kleinfamilie managen. Ihre Söhne – sechs und eineinhalb Jahre alt – sind ihre besten Kunden. „Naschkatzen wie wir“, sagt Franzi Göttsche und lacht.

Jackle & Heidi, Eis aus Neubrandenburg Quelle: privat

Regionaler Einkaufen per App

Ihr neustes Baby ist digital: Die Eismacher bringen eine App auf den Markt. Via Smartphone sollen sich Kunden aus dem „Jackle & Heidi“-Sortiment sowie den im Café angebotenen Regionalprodukten ihren Einkaufskorb zusammenstellen und diesen dann im „DriveThru“ am Café an die Autotür gebracht bekommen können.

Für die Idee hat das Landwirtschaftsministerium „Jackle & Heidi“ zum Sieger im Wettbewerb für besondere Vermarktungskonzepte regionaler Produkte erklärt. Das Preisgeld – 47 000 Euro – fließt komplett in die Umsetzung der mit 110 000 Euro budgetierte App.

„Jackle & Heidi“-Fans können nicht genug von den Eiskreationen bekommen und auch der Appetit von Franzi Göttsche ist ungebrochen. Sie tüftelt bereits an Rezepten für neue Sorten, mit denen sie Genießer eiskalt verführen will.

Von Antje Bernstein