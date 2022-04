Rostock

Seit Wochen steigen die Kosten für Lebensmittel, Benzin und Strom, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das wirkt sich auf Eisdielen in der Region aus: „So teuer waren Zutaten und Produktion noch nie“, sagt Wilfried Diptmar, Betreiber von Janny’s Eis in der Breiten Straße der Rostocker Innenstadt. „Vor zwei Jahren habe ich für einen Liter Schlagsahne zwei Euro bezahlt, heute sind es 3,40 Euro.“ Die Folge ist vielerorts eine Anpassung der Preise. Bis zu zwei Euro zahlen Kundinnen und Kunden vor Saisonstart für eine Kugel Eis.

Höhere Lebensmittel- und Energiekosten

Die Schlagsahne ist eines von zahlreichen Beispielen dafür, wieso es derzeit kaum ohne eine Erhöhung der Preise geht: Auch für Milchpulver und Waffeln zahlen Betreiberinnen und Betreiber inzwischen zusätzliches Geld – und zwar mehr als doppelt so viel, so die Rostocker Schokoladerie Juillet de Prie, die eine Kugel Eis in Schmarl nun für zwei Euro anbietet. Hinzu kommt der Import von Zutaten wie Kakaobohnen. Er gestaltet sich durch die gestiegenen Benzinpreise schwieriger. Ebenso wie das spätere Lagern der fertigen Süßspeise: „Hier läuft alles über Strom, eine Eisdiele verbraucht um die 10 000 Kilowatt im Jahr“, berichtet Wilfried Diptmar, der jetzt statt 1,30 Euro für eine Kugel 1,50 Euro nimmt. Und je mehr die Energiepreise in die Höhe klettern, desto wahrscheinlicher eine notgedrungene Weitergabe an die Kundschaft.

Wilfried Diptmar verkauft Eis in der Breiten Straße in Rostock. Weil die Kugel nun mehr kostet, haben auch die Becher einen neuen Preis. Quelle: Ove Arscholl

Wie spürbar die Auswirkungen der steigenden Stromkosten sind, verdeutlicht Gabriele Coccato, Betreiber des Eiscafés Milano, an einem Beispiel. „Ich habe für den Strom immer etwa 4000 Euro pro Monat gezahlt“, sagt der 63-Jährige, der in Rostock zwei Eisdielen besitzt. „Jetzt kostet mich der gleiche Verbrauch 6000 Euro monatlich, ohne eine neue Maschine oder Ähnliches.“ Die Kugel Eis gibt es bei ihm in dieser Saison deshalb für 1,50 Euro. Sie kostet 20 Cent mehr als im vergangenen Jahr. „Ich hoffe, dass es dabei bleibt, schließe eine weitere Erhöhung aber nicht aus“, so Gabriele Coccato.

„Für vernünftige Einnahmen bräuchte es 1,90 Euro pro Kugel“

Anderswo sind 1,50 Euro pro Kugel angesichts des Wettbewerbs längst zu günstig: Melek Karacay, Inhaberin des Eiscafés Martini in Zingst, fuhr damit zwei Jahre lang gut – nun sieht auch sie sich gezwungen, den Preis anzupassen. Zehn Cent mehr kostet eine Kugel hier ab Ostern. Dabei liegt der Fokus nicht auf dem Gewinn: „Wenn unsere eigentlichen Einnahmen unser Ziel wären, bräuchte es 1,90 Euro pro Kugel“, sagt die 34-Jährige. Daher hält auch Melek Karacay einen weiteren Anstieg des Betrags für denkbar. Wobei sie, um das zu umgehen, auf die Nachfrage im Sommer hoffe: „95 Prozent unserer Kundschaft verstehen die neuen Preise und kommen hoffentlich vorbei.“

Das Dänische Eisparadies in Warnemünde setzt künftig auf eine umweltfreundlichere Produktion und erhöht den Kugelpreis zum Saisonstart von 1,50 Euro auf glatte 2 Euro. „Die Alternative wäre, die Größe anzupassen“, sagt Manfred Gnoyke, der das Geschäft gemeinsam mit seinem Sohn, Florian Kremser-Gnoyke, führt. „Aber das merken die Menschen genauso.“ Eine weitere Preissteigung sei allerdings nicht geplant – immerhin koste auch das Erneuern der Karte Geld.

Neben den Herstellungskosten seien höhere Personalkosten Grund für die Entwicklung: Bis zu 50 Prozent mehr Gehalt bekämen die Beschäftigten in diesem Jahr. „Das Personal hat schließlich das gleiche Problem: Die Kosten steigen und bitten darum, gedeckt zu werden.“

Mindestlohn bedeutet höhere Personalkosten für Eisdielen

Eine Entscheidung, die sämtliche Betriebe spätestens im Oktober gezwungenermaßen treffen. Denn der Mindestlohn steigt mit dem ersten Tag des Monats auf 12 Euro die Stunde. Dann steigen die Kosten aus Betreibersicht wieder, betont Felix Rehberg, Inhaber der Eiswerkstatt Rostock. Als er sein Geschäft vor neun Jahren eröffnete, kostete das Softeis aus restaurierten DDR-Maschinen noch 1,50 Euro. Nun erlebt die kleine Portion eine Preiserhöhung von 2,30 Euro auf 2,50 Euro. „20 Cent sind verhältnismäßig relativ viel, aber die Menschen kennen es aktuell nicht anders – alle Preise steigen“, sagt der 32-Jährige. Zudem leide der Betrieb noch immer unter den Folgen der Corona-Krise. „Wir hoffen, in dieser Saison bis zu 80 Prozent des Umsatzes vor zwei Jahren zu machen.“

„300 Euro als Energiepauschale sind ein Witz“

Wer seine Preise in dieser Saison nicht erhöht, leidet daher vielfach doppelt, unter den Konsequenzen der Pandemie und den gestiegenen Beschaffungskosten: „Eigentlich kann ich die Kosten mit einer Filiale kaum abfedern“, sagt Tanja Müller, die seit 30 Jahren das Eiscafé Ostseebad Binz betreibt. Sie nimmt seit Beginn der Krise vor zwei Jahren 1,60 Euro pro Kugel und versucht, dabei zu bleiben. Denkbar wären bei weiter steigenden Beschaffungskosten aber bis zu zwei Euro. Verantwortlich für die Not der Herstellerinnen und Hersteller ist aus Sicht der 46-Jährigen auch die Politik: „300 Euro als Energiepauschale sind ein Witz, zumal sie zur Einkommenssteuer zählen.“

„Wenn die Preise weiter steigen, gibt es Eis aus dem Supermarkt“

Eine Umfrage in Rostock zeigt: Zwei Euro für eine Kugel, das ist für manchen Haushalt in MV die Schmerzgrenze. Zwar sei das im Urlaub in Ordnung. „Bei noch höheren Preisen würde ich aber keine Eisdiele mehr besuchen“, sagt Franziska Genth, die mit ihrem vierjährigen Sohn Jakob gerne Schokoladen- und Vanilleeis isst. Andere Familien halten 1,50 Euro bereits für mehr als genug. „Ich habe zwei Kinder, da kaufe ich schnell mal zehn Kugeln – das geht ganz schön ins Geld“, berichtet Friederike Vor den Tharen. Deshalb gelte aktuell: eine Kugel pro Kopf.

Rostock: Franziska Genth (40) lässt sich mit Sohn Jakob (4) ein Schokoladeneis schmecken. Quelle: Frank Söllner

Das sieht Sofie Temp aus Kühlungsborn ähnlich. Mit ihrem Freundeskreis trifft sich die 15-Jährige fast jedes Wochenende in der Eisdiele – und hat als Schülerin ein geringeres Budget als Erwachsene, die Vollzeit arbeiten. „Wenn die Preise weiter steigen, gibt es eben Eis aus dem Supermarkt“, sagt sie. „Das schmeckt in Gesellschaft auch gut und kostet nur einen Bruchteil.“

