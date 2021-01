Stralsund

Schwierige Zeiten für einen der ältesten Sportvereine der Hansestadt: Die 22 Eisbader der „Stralsunder Walrosse“ dürfen sich zurzeit nur einzeln oder als Paare im Strelasund abhärten. Die beiden jüngsten Eisbader der „Stralsunder Walrosse“ sind Christian Scheel (41) und seine Lebensgefährtin Bianca Buth (37), die jeden Sonntagvormittag ab 10 Uhr im Strandbad der Hansestadt in den eiskalten Fluten des Strelasundes baden gehen.

Bei etwa zwei grad Celsius Wassertemperatur und einer Außenlufttemperatur um die null Grad fühlten sich die beiden Hansestädter am vergangenen Sonntag angeblich pudelwohl. „Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht einmal pro Woche in die eiskalten Fluten springen könnte, weil ich irgendwie schon süchtig nach dieser Abhärtung bin“, so Bianca Buth, die seit gut fünf das jüngste Küken der „Stralsunder Walrosse“ ist. Und was macht die 37-Jährige, wenn sie nicht im kalten Sund baden geht? „Momentan nicht viel“, sagt sie. „Als Friseurin befinde ich mich momentan in Kurzarbeit.“

Eisbaden hat in MV eine lange Tradition

„Mir würde etwas fehlen, wenn ich mich nicht einmal pro Woche abhärten könnte“, Bianca Buth (37) aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Eisbaden hat in MV eine lange Tradition. In den großen Badeorten auf Rügen und Usedom ist es bereits für den Tourismus als winterliches Sportevent erschlossen – wobei sich oft zahlreiche wagemutige Eisbader vor Publikum ins kalte Wasser stürzen. Wegen des anhaltenden Lockdowns zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus sind jedoch auch die traditionellen Eisbade-Veranstaltung im Januar 2021 nicht möglich gewesen.

Walrosse kommen auch aus Rostock und Hamburg

Ihnen macht das Planchen im eiskalten Sund sichtlich Spaß: Christian Scheel (41) und seine Lebensgefährtin Bianca Buth (37). Quelle: Christian Rödel

VVR-Busfahrer Scheel ist seit knapp einem Jahr in Verein. Seine Lebensgefährtin Bianca Buth hat ihn für ihre Walrosse angeheuert. Im Stralsunder Verein der Hansestadt sind nicht nur Stralsunder aktiv. Einige Eisbader kommen auch aus Rostock und Hamburg. Auch sie versuchen regelmäßig am Sonntag im kühlen Sund zu baden – und verbreiten den Kult an Warnow oder Elbe.

Von Christian Rödel