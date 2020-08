Horst-Dieter Schröder hat die Fabrik von Eisbär Eis in Ribnitz-Damgarten nach der Wende aufgebaut. Das Unternehmen beliefert heute Supermärkte und Discounter in aller Welt. Seit Beginn der Corona-Krise hat sich die Produktion fast verdoppelt. Dabei fing alles mit einem kleinen Eiscafé an.