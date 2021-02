Rostock

Sonne, milde Temperaturen und ein mächtiger Lockdown-Kater. Was passt da besser als ein leckeres Eis? Die Eisdielen in MV starten dieser Tage in die Saison und warten mit ganz neuen Trendsorten auf.

In dieser Woche öffnete etwa die „Eisscholle“ in Rostock wieder ihre Kühltruhen. „Wir starten mit Schoko-Banane. Die Sorte ist ganz neu und komplett vegan. Banane-Oreo haben wir auch lange nicht mehr gehabt und Omas Apfelkuchen und Vanille-Karamell-Brownie sind ebenfalls neu“, berichtet Inhaberin Lisa Voß. An das schöne Wetter habe sie auch das Eissortiment angepasst. „Je wärmer es wird, umso mehr Fruchtsorten verkaufen wir auch. Unsere Sorbets sind sehr beliebt, weil wir sie aus echten Früchten machen. Solange das Wetter noch nicht ganz so warm ist, starten wir aber mehr mit Milcheis.“

Auch Bad Doberaner können sich freuen, denn das Eis-Café Mai möchte bald wieder öffnen – allerdings nur als Selbstbediener-Café. „Der Eisbecher kann bislang nur abgeholt werden“, erklärt Martin Mai.

Das allseits beliebte „Island 15/6“ in Grevesmühlen ist derzeit noch fleißig mit dem Umbau beschäftigt, sodass Ende März vielleicht wieder geöffnet werden kann. Das können einige wohl kaum erwarten, denn wie Besitzerin Bernhilde Karsten berichtet, gab es schon etliche Besucher, die die Renovierungsarbeiten beobachtet haben und fragten, wann es denn wieder losgeht. „Wir starten mit den beliebtesten Sorten, also Joghurt und Erdbeere aus herrlichem Erdbeerpüree.“ Die Hoffnung sei groß, dass die Außenterrasse genutzt werden darf, denn Platz sei genug da, um die Natur im Garten beim Eis-Löffeln zu genießen.

Viel Neues steht in Wismar und Greifswald auf der Karte

Ganz neue Sorten werden seit letztem Sonntag bei Werners Eiscafé in Wismar verkauft. Schon am ersten Tag nach der Öffnung wurde das Lokal eifrig besucht. „Das war bombig“, freut sich Inhaber Detlef Greinke. Wenn die Eis-Messen im März starten, möchte er sich von den vielen neuen Produkten zur Herstellung inspirieren lassen. Grießeis in allen Varianten und Punscheis werden aber sicher als Neuheit auf der Karte erscheinen.

Überraschungen soll es dieses Jahr auch in Greifswald in der „Kontoreismanufaktur“ geben. Nach dem Umbau, dessen Ende in zwei Wochen angedacht sei, werden „Bubble-Waffeln“ und „Tumble-Crumble“ über die Laden-Theke gehen. Was genau damit gemeint ist, möchte Inhaber Alex Stürmer aber noch nicht verraten.

Die Eisdielen-Betreiber wünschen sich vor allem, die Außenterrasse wieder öffnen zu dürfen, sowohl in Wismar bei „Kontoreis“, als auch in Rostock in der „Eisscholle“. Mit Maske und Abstand darf sich aber jeder überall sein Eis abholen und genießen wo er gerne mag. „Es ist nicht anders als im letzten Jahr. Man wurschtelt sich so durch und es könnte wirklich schlimmer sein“, blickt Lisa Voß optimistisch in die beginnende Eis-Saison.

Von Vanessa Weindok