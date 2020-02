Eisschmelze in der Antarktis: Küste in MV ist von Überflutungen bedroht

Rostock

Die Prognosen werden immer dramatischer: Der globale Meeresspiegel könnte bis Ende dieses Jahrhunderts allein durch das weitere Abschmelzen des antarktischen Eispanzers um bis zu 58 Zentimeter ansteigen. Damit nimmt die Überflutungsgefahr auch für die Küstenorte in Mecklenburg-Vorpommern zu – etwa für Rostock, Wismar, Greifswald oder die Insel Usedom.

Die neuen Zahlen haben Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) laut Medienberichten jetzt in einer Studie im Fachmagazin „Earth System Dynamics“ veröffentlicht. Der Zuwachs würde dreimal so stark sein wie in den vergangenen hundert Jahren. In dieser Zeitspanne hat der Meeresspiegel „nur“ um 19 Zentimeter zugenommen.

Eisschmelze der Antarktis betrifft auch MV

„Sehr ernst“ nehme er die Studie der international anerkannten Wissenschaftler, erklärt Prof. Ulf Karsten, Leiter der Abteilung Angewandte Ökologie und Phykologie des Instituts für Biowissenschaften an der Universität Rostock. Die Forscher arbeiten mit speziellen Eis-Modellen, in denen das Schicksal von Gletschern der Antarktis untersucht wird. „Es handelt sich somit um Werkzeuge für einen Blick in die Zukunft“, betont Karsten. Eine Eisschmelze der Antarktis würde letztendlich auch die Ostsee und den Küstenschutz in MV betreffen.

Auch für Prof. Markus Meier, Leiter der Sektion Physikalische Ozeanographie des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), hat die Studie eine große Bedeutung für die Ostsee und die Küsten von MV. Das Schmelzen einer bestimmten Eismasse in der Antarktis führe zu einem viel größeren Anstieg des Meeresspiegels in der Ostsee, als wenn die gleiche Eismasse auf Grönland geschmolzen wäre. Würden die Treibhausgasemissionen bis 2100 unvermindert fortgesetzt, würde der mittlere Meeresspiegel in der südlichen Ostsee bis 2100 um etwa 80 Zentimeter gegenüber der Referenzperiode 1986 – 2005 ansteigen.

1050 Quadratkilometer Hochwasserrisikofläche in MV

An der Küste von MV könnten in den Hochwasserrisikogebieten 71 290 Einwohner gefährdet sein, erklärt Edgar Offel vom Umweltministerium. Die Hochwasserrisikofläche betrage etwa 1050 Quadratkilometer. „Bei der Bemessung von Küstenschutzbauwerken in MV wird bereits ein Klimazuschlag von 0,5 Metern für den zukünftigen Meeresspiegelanstieg berücksichtigt“, sagt Offel. Laut Weltklimarat könnte der Meeresspiegel bis 2100 jedoch schneller steigen. Die Küstenschutzbauwerke müssten deshalb früher als geplant angepasst werden.

In Rostock soll die neue Studie jetzt analysiert werden, sagt Pressesprecherin Kerstin Kanaa. Falls erforderlich, würden das „Regelwerk Küstenschutz MV“ und der Bemessungshochwasserstand für das Stadtgebiet angepasst.

Von Bernhard Schmidtbauer