Malchin

Was ist es denn? Junge oder Mädchen? ... Ein Frosch! Grasgrün, ein Zeichen der Natur, eine ungefähr vergleichbare Karosserieform – so sieht der Elektrofrosch aus. Aber es gibt ihn auch in Rot, mit drei oder vier Rädern, mit Kabine, ohne Kabine, aber eins ist allen Frosch-Fahrzeugen gemein: Sie fahren ohne Abgase.

Göran Eger (49) ist der Vater der Elektrofrösche. Direkt erfunden hat er sie nicht, aber er lässt sie zusammenschrauben, in einer Halle in Malchin. Vor Ort konnte er mit Hilfe der Elektro-Frösche 16 Arbeitsplätze schaffen. Dabei kommt der gebürtige Berliner gar nicht aus der Kfz-Szene, sondern hat sich erst mal in dem Thema festgebissen.

Bei der Firma Elektrofrosch in Malchin baut Monteur Philipp Pieper eine Seitentür an einen Elektrofrosch vom Typ Max. Quelle: Ove Arscholl

„Ich vermiete seit 25 Jahren Probenräume in Berlin an Musiker. Irgendwann haben mich welche angesprochen, ob ich nicht einen elektrischen Tourbus besorgen könne. Konnte ich nicht, aber da hat mich das Thema E-Mobilität nicht mehr losgelassen“, berichtet der naturverbundene Berliner, der noch vor dem Beginn seiner Geschäftsidee bereits in die Nähe von Malchin gezogen ist. Raus aus der Stadt, rauf aufs Land.

„Ich dachte, es wäre einfach. Es war aber nicht einfach“

Seit fünf Jahren lebt er nun in Mecklenburg und bereut hat er den Schritt nicht. „Es ist toll hier, auch für die Kinder.“ Ungefähr ein Jahr lang hat der Prozess von der Idee bis zum ersten Elektrofrosch gedauert, „wenn man nächtelang dransitzt“, erinnert sich Eger. „Ich dachte, es wäre einfach. Es war aber nicht einfach. Vor allem nicht die Voraussetzungen, damit sie in Europa benutzt werden dürfen. Natürlich habe ich zwischendurch auch mal gezweifelt, aber ich war von der Sache überzeugt.“ Göran Eger ist immer noch überzeugt von der Sache, Elektromobilität bezahlbar zu machen.

Die Firma Elektro-Frosch in Malchin bietet verschiedene Elektrofahrzeuge an. Quelle: Ove Arscholl

Der Akku hält drei bis vier Jahre

Seine Elektro-Frösche kosten zwischen 2500 und 4000 Euro und haben eine Reichweite von circa 50 bis 120 Kilometern. Verbaut wird ein Bleigel-Akku, weil er laut Göran Eger „besser für die Natur ist, da zu 90 Prozent recycelbar.“ Wie lange hält der Akku? „Bei täglichem Gebrauch drei bis vier Jahre“, sagt der Wahl-Mecklenburger. Die Teile für die Elektro-Frösche stammen allesamt aus der Türkei und China. „Sonst wäre der niedrige Preis nicht realisierbar und wir wollen ja bezahlbar bleiben“, erklärt der Firmeninhaber.

Göran Eger ist Inhaber der Firma Elektrofrosch in Malchin. Sie bietet verschiedene Elektrofahrzeuge an. Quelle: Ove Arscholl

100 verkaufte Fahrzeuge jeden Monat

Anfangs hatte Göran Eger noch Bedenken. „Seit 2019 verkaufen wir die Elektro-Frösche. Natürlich hatte ich auch Sorge, dass sie vielleicht keiner kauft, aber es hat geklappt. Heute vertreiben wir deutschlandweit um die 100 Stück im Monat“, erzählt Eger von seiner E-Mobilitäts-Erfolgsgeschichte. Für die E-Frösche gibt es sogar wintertaugliche Reifen. Die geschlossenen Kabinenroller haben auch eine Heizung.

Maximal zwei Personen dürfen in einem der Kabinenroller mitfahren. „Bei uns ist alles einfach, aber auch günstig“, sagt Eger. Genutzt werden die Frösche bisher vor allem gewerblich, zum Beispiel von Lieferdiensten, auf Bio-Höfen oder in der Stadt, um sparsam von A nach B zu kommen. Zum Aufladen bedarf es einer 230-Volt-Steckdose und rund vier bis sechs Stunden. Die E-Fahrzeuge haben eine Mopedzulassung und dürfen mit einem Mopedschein gefahren werden.

Von Anja von Semenow