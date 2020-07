Elf neue Corona-Fälle in MV: Neuinfektionen auf höchstem Stand seit April

Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Donnerstag elf neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Menschen auf 826 (Stand Donnerstag, 16.09 Uhr). Die Neuinfektionen wurden in Schwerin (9) und im Landkreis Nordwestmecklenburg (2) gemeldet. Zuletzt wurden am 12. April mehr als zehn – zwölf neue – Corona-Infektionen in MV gemeldet.

Arzt in Schwerin infiziert

In Schwerin handelt es sich unter anderem um den Vater der beiden Kinder, deren positive Infektionen bereits gestern gemeldet worden sind. Er arbeitet in den Helios Kliniken Schwerin. Gemeinsam werden Klinikleitung und Gesundheitsamt vor Ort alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

Ebenfalls in Schwerin haben Umgebungsuntersuchungen zu einer bereits am Dienstag gemeldeten Infektion sieben weitere Fälle ergeben. Es handelt es sich hierbei um eine familiäre Häufung.

Zudem wurde eine weitere Infektion gemeldet. Diese Person hält sich seit mehreren Wochen in Berlin auf, ist aber in Schwerin mit Erstwohnsitz gemeldet und wird somit in der Statistik für MV geführt.

