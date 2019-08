Bad Doberan

Für 140 Schüler des Bad Doberaner Gymnasiums Friderico-Francisceum beginnt am Donnerstag, 15. August, nun doch das Schuljahr 2019/20. Die Schule hat für die Elftklässler des Gymnasiums eine Ausweichmöglichkeit in der Berufsschule im Stülower Weg gefunden. Für die Schüler dieser Klassen beginnt am Donnerstag zur normalen Unterrichtszeit dort wieder der Schulbetrieb.

Die Schule war nach den Sommerferien wegen eines Wasserschadens vorerst nicht wieder geöffnet worden. Das Unwetter vom 31. Juli mit sinflutartigen Regenfällen hatten die Aula und die unten liegenden Schulräume im neuen Gebäude überflutet. Da auch die Elektrik des Gebäudes betroffen war, hatte der Landkreis die Schule aus Sicherheitsgründen schließen lassen. Lediglich 141 Zwölftklässler werden seit Montag im ehemaligen Amtsgericht in Bad Doberan beschult.

Für die weiteren 653 Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis zehn dauern die Ferien vorerst rund 14 Tage länger. Wie es weitergeht, ist laut Schulleitung noch offen. Die betroffenen Schulräume werden getrocknet. Der Vorgang dauert zwei Wochen. Schulleiterin Birgit Hacker sagte, dass die Prüfungen der betroffenen Bereiche noch nicht abgeschlossen seien. „Uns war es aber erst einmal wichtig, dass die Zwölftklässler, die 2020 ihr Abitur machen, unterrichtet werden.“ Außerdem werden derzeit sechs Räume im alten Schulgebäude zur Verfügung gestellt, die den Unterricht für weitere Klassen ermöglichen sollen.

Von Michael Meyer