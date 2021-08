Elham (14) aus Afghanistan fürchtet um sein Leben: Junger Pianist sucht Hilfe in Rostock

Liebe Freundinnen und Freunde, wir bekommen gerade einen verzweifelten Hilferuf von einem 15-jährigen Pianisten aus Kabul (Afghanistan) namens Elham Muhammad, der unbedingt in Rostock studieren möchte und dringend das Land verlassen muss, da die Taliban die Stadt schon fast eingenommen haben. Gibt es jemanden unter uns, der eine Idee hat, wie man in diesem Fall helfen kann? Wir sind jederzeit erreichbar. Hier ein Video über ihn, gedreht vom TV-Sender CGTN. Das ist die gestrige Nachricht von Elhams Vater: "Hello! Dear Stephan Please, please, help my son ‌ Whatever is urgent, the war has reached near our city. The security situation in the city where we live is deteriorating and my son is very scared and my son's life is in danger. We threw away a lot of musical notes because if the Taliban found them with us, they would kill us. For a week now, we have not even had electricity because the Taliban have destroyed power bases. It is dark here at night. Do you hear bad news about the bad situation in our country these days? 20,000 people from the provinces occupied by the Taliban have fled to our city and are displaced. The situation here is very bad. Please help us. All the best" „Do you know anyone who puts me in the German embassy and protects me? Because the Taliban have taken over more than half of our city.“