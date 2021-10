TV-Serie - Ella Schön am Sonntagabend im ZDF: So viel Fischland-Darß steckt in der neuen Folge

Zur Primetime wird am Sonntag im ZDF der Auftakt der vierten Staffel der Serie Ella Schön ausgestrahlt. Die Zuschauer können sich in „Land unter“ wieder auf tolle Bilder von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst freuen. Diese Orte spielen die Hauptrolle.