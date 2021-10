Dierhagen

Eine stark aufspielende Heldin, atemberaubende Landschaftsaufnahmen von Fischland und Darß und ein versöhnliches Ende: „Land unter“ – die neue Episode der beliebten ZDF-Reihe „Ella Schön“ – hat für die Fans einiges zu bieten. Ausgestrahlt wird der Film am heutigen Sonntagabend um 20.15 Uhr.

Und darum geht es: Für Ella (Annette Frier), die in Dierhagen lebt und arbeitet, sieht es in puncto Liebe und Familie eigentlich bestens aus. Bis sie von ihrem geliebten Jannis (Josef Heynert) eröffnet bekommt, dass er für Monate auf Montage in Griechenland sein wird. Zusätzlich zieht der Ex-Lover ihrer besten Freundin Christina (Julia Richter) mangels Wohnung vorübergehend im gemeinsamen Haus der Frauen ein. Ella führt zudem einen ruppigen Streit mit Strandkorbflechter Utz Börnfeld (Oliver Bröcker) – was dazu führt, dass sich ein eigentlich überwundener Tick wieder in Ellas Leben einschleicht.

Annette Frier gelingt es, die autistischen Phasen der Hauptdarstellerin, die am Asperger-Sydrom leidet, beeindruckend echt zu spielen. Und dennoch wird der Film nicht zu ernst, sondern bietet die fürs „ZDF-Herzkino“ vielen typischen Momente zum Schmunzeln und „Seele-wärmen“.

Tolle Luftaufnahmen der Region

Die wichtigste Frage ist für etliche Zuschauer – gerade aus MV – ja ohnehin, wie viel von der schönen Region zu sehen ist – und das ist wieder eine ganze Menge: Mehrfach gibt es einzigartige Luftaufnahmen mit Panoramablick über die Halbinsel oder auf die Ostsee mit Sonnenuntergang, auf den Radweg am Hochufer von Ahrenshoop oder den Seglerhafen von Dierhagen, wo Ellas Freundin Christina ein Kaffee betreibt.

Der Seglerhafen in Dierhagen Quelle: ZDF

Gleich am Anfang des Films ist auch der Bahnhof von Ribnitz-Damgarten zu sehen, wo Ella ihren Jannis verabschiedet. Etliche Sendeminuten widmen sich dem Strandhotel Fischland in Dierhagen. Hier belegt Ella einen Selbstverteidigungskurs, der in der Tennishalle des Resorts stattfindet. Das charakteristische Hauptgebäude des Hotels ist um Minute 18 auch aus der Luft zu sehen.

Auch das Strandhotel Fischland kommt prominent vor Quelle: ZDF

Eine große Rolle spielt neben Aufnahmen aus den Straßen von Dierhagen Dorf auch das Seebad Wustrow. Hier betreibt Ellas Gegenspieler der Episode, Utz, seinen Strandkorb-Verleih. Mehrfach gibt es weitläufige Einstellungen vom Strand mit Seebrücke, vor allem im letzten Drittel des Films. Auch der Strand in Ahrenshoop ist mehrfach zu sehen: Zum Beispiel als die Hauptdarstellerin nach einer durchzechten Nacht mit „Fischländer Doppelkorn“ an einem der Aufgänge aufwacht.

Der Strand in Wustrow mit Seebrücke: Hier trägt Ella einen Konflikt mit Strandkorbverleiher Utz aus. Quelle: ZDF

Region wird strahlend dargestellt

Was auffällt: Anders als zum Beispiel im Usedom Krimi oder im Rostocker Polizeiruf, wo die Orte der „Gastgeber-Regionen“ zumeist eher düster dargestellt werden, gibt es bei Ella Schön vom Fischland und Darß (Zingst ist diesmal nicht zu sehen) ausnahmslos schöne und strahlende Bilder. Ellas Konflike lösen sich am Ende übrigens auch – und es gibt ein gutes Ende am Strand.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einschalten lohnt sich für Freunde der Serie und von Mecklenburg-Vorpommern also. Wer keine Zeit hat, kann „Land unter“ auch noch fast ein Jahr in der ZDF-Mediathek anschauen. Und der nächste Teil von Ella Schön „Familienbande“ ist schon am nächsten Sonntag (10. Oktober, 20:15 Uhr) im ZDF zu sehen.

Von Alexander Loew