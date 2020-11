Fischland

Das ist also Dramedy. Ein Format aus dem Mainzer Seichtfernseh-Hexenlabor, das mit Heimatliebe und Naturschönheit lockt. Und damit am Sonntag zur Primetime in Konkurrenz zum ARD-Tatort 4,35 Millionen Zuschauer anlockt. Das müssen die sein, die im Geiste noch immer in der heilen Welt von Gottschalks „Wetten dass...?“-Wohnzimmer rumhängen und bei einem Durchschnittstatort Alpträume kriegen.

„ Ella Schön“, die Sonntagsserie im ZDF – sowas wie „Wetten dass...?“ im Freien ohne Wetten, ohne Stars, ohne Humor, ohne Spannung. Dramedy aus dem Herzkinoformat der Mainzelmännchen also. Das verspricht Drama und Comedy. Wat ham wa jelacht und jeheult! Und Herzkino – nun, Liebe soll’s ja überall geben, sogar im Mittelmaß.

4,35 Millionen Zuschauer – Marktanteil von zwölf Prozent

An den Start ging „ Ella Schön“ mit Annette Frier als Anwältin mit Asperger-Syndrom auf dem Fischland 2018. Die dritte und von den Quoten her erneut erfolgreiche Staffel startete am 25. Oktober mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent hinter dem Tatort mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser – die sich für Quote und Kunst ja auch schon mal oben ohne gezeigt hatte zuletzt.

Christina (Julia Richter, M.), Ella (Annette Frier, 2. v.r.) und Hans Kollkamp (Rainer Reiners, r.) begutachten den Kampf von Katrin (Lina Wendel, l.) und Henni (Gisa Flake, 2. v.l.) gegen einen Hotelneubau. Quelle: Marc Vorwerk/ZDF

12,5 Prozent ist für eine Dramedy, Tramödie, Schmonze, Comedüdelei oder wie auch immer ein ordentlicher Aufschlag. Der Inhalt – tja, da war es wieder, eines meiner 23 Probleme, wenn ich vor 23 Uhr fernsehe.

Sagen wir mal so: überschaubar. Ella Schön erbt auf dem Fischland ein Haus plus Mitbewohnerin Christina – das ist die andere Frau von Ellas verstorbenem Mann samt Kindern. Da liegt es nahe, eine WG zu gründen. Was ungefähr so plausibel klingt wie Affe auf ’ ner Insel oder die Story von „Im Körper des Feindes“ nur ohne Gewalt. Und die Frage aufwirft: In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen die Kids zu Ella – Schwippstiefkinder?

Annette Frier – die Allzweckwaffe der Vorabend-Leichtigkeit

Annette Frier, die Allzweckwaffe der deutschen Vorabendleichtigkeit („Verbotene Liebe“, „SK Kölsch“, „Traumschiff“) und natürliche Antwort des Seichtfernsehens auf die Überpräsenz von Frau Ferres in den 1990ern, wagt sich hier ans große Fach. Charakterdarstellung! Dustin Hoffman in Born, Rain Woman in Prerow. Sie gibt ihre Anwältin mit Asperger-Autismus als Mix aus Sprechautomat und Holzpuppe. Das tut beim Zugucken in den Augen weh.

Dazu die üblichen Klischees, dass Ossis – Fischland liegt in MV, also aus Mainzer Sicht Beitrittsgebiet – gern Wartburg fahren oder ihre Schnalle mit der MZ abholen. Dazu versucht der böse Wessi in der Folge „Schiffbruch“ am 1. November auf Deibel komm raus ein Hotel in die schöne Natur zu pflastern.

Ella (Annette Frier, l.) und Christina (Julia Richter, r.): zwei starke Frauen, zwei unterschiedliche Richtungen! Quelle: Marc Vorwerk/ZDF

Dann taucht Christinas Ex nach 16 Jahren wieder auf. Auch so eine in ihrer maskulin-ganzheitlichen Ökoselbstverwirklichungsverliebtheit überzeichnet wirkende Figur. Aber diese Typen gibt’s wirklich da draußen in der Realität.

Zumindest ist er wieder da. Und was macht man mit ’nem Ex nach 16 Jahren Sendepause? Klar, einziehen lassen, damit er mit dem pubertierenden Sohn nach London jettet.

Und wie es dann weiterging? Sorry, war kurz eingenickt. Aber die Natur – Hammer!

Von Michael Meyer