Eltern als Begleiter nur mit Test zum Kinderarzt? Ministerium dementiert

Greifswald/Schwerin

Verwirrung um neue Corona-Regeln beim Arztbesuch: In MV sind offenbar einige Eltern nach Hause geschickt worden, die ihr krankes Kind zum Arzt bringen wollten. Begründung: Es wäre ein Corona-Negativtest erforderlich. Auslöser ist eine Formulierung im neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetz. Demnach dürfen auch „Besucher“ nur mit aktuellen Antigentest in Praxen.

Auch Eltern? Dr. Andreas Michel, Chef des Kinder- und Jugendärzteverbands MV, bestätigt, dass das neue Gesetz durchaus so interpretiert werden könne. Eltern, die keine Patienten sind, gelten bei Kinderärzten als Besucher. Michel kritisiert einen „offensichtlich ungenauen Gesetzestext“. Um den zu verstehen, „müssen Sie einen Juristen bemühen“.

„Eltern können ihr Kind nicht einfach an der Tür abgeben“

Natürlich könne kein Elternteil sein Kind an der Tür abgeben. Michel schickt niemanden wieder weg. Er erklärt, dass das auch mit dem Aufwand zusammenhängt, der sich aus dem neuen Gesetz ergeben würde. „Wir haben keine Kapazitäten, auch noch den Impf- beziehungsweise Teststatus der Eltern zu überprüfen“, erklärt der Arzt.

Auch aus dem Sozialministerium in Schwerin heißt es: Die Testpflicht gelte „nicht für Eltern, die ihr Kind begleiten oder jemanden, der seine demenzkranke Mutter zum Arzt bringt“, so Sprecher Alexander Kujat. Es gebe also Ausnahmen.

Kujat berichtet aber von Unsicherheiten und Widersprüchen zum Thema. Auch das Ministerium hätten mehrere Anrufe erreicht. Demnach gebe es wohl Ärzte, die Patienten sinngemäß erklären: Testpflicht ist nötig, weil die Landesregierung dies so festgelegt hat. „Das ist schon kritisch“, so Kujat. Ein Arzt könne jederzeit von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Menschen ohne Test zurückweisen – er dürfe sich dabei aber nicht auf die Politik berufen.

Von Philipp Schulz und Frank Pubantz