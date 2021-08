Rostock

Jeder, der nicht geimpft ist, wird sich bei steigender Inzidenz ziemlich sicher mit Corona infizieren. Das sagt nicht nur Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dieser Meinung ist auch Rostocks Corona-Experte Emil Reisinger. Vor allem die Kita-Kinder, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, seien somit besonders gefährdet. Was macht das mit den Eltern?

„Bei diesen Prognosen wird mir ganz anders“, sagt Fanny Romoth aus Rostock. Die 35-Jährige ist Mutter zweier Kinder – das ältere ist bereits in der Krippe, das jüngere wird ab Dezember in die Betreuung gehen. „Man weiß ja nie, wie so eine Infektion bei den Kleinen verläuft, ob Folgen bleiben. Das wäre ein herber Schicksalsschlag.“

Ihr Mann Mike Romoth und sie sind sich einig: „Steigen die Infektionen weiter, werden wir die Kontakte wieder reduzieren. Und die Kinder sollten regelmäßig getestet werden.“ Das Lehrerehepaar hofft, dass die Politik im Blick behält, dass die Kinder nicht geimpft werden können. „Wenn es hart auf hart kommt, sollten die Einrichtungen lieber schließen. Das ist zwar auch schwierig für uns, aber besser so, als ein schwer krankes Kind zu haben“, betont Fanny Romoth.

Forderung: „Alle Erzieher sollten geimpft sein“

Ein krankes Kind, das haben Susan Piper und Philipp Flotow bereits: „Unsere Tochter hat ein Herzproblem und ist damit Risikopatientin“, erzählt die 35-jährige Rostockerin. Die Eltern seien in einem Zwiespalt: „Charlotte ist jetzt drei Jahre alt. Einerseits braucht sie die Förderung und geht so gern zur Kita, andererseits machen wir uns große Sorgen um ihre Gesundheit.“ Derzeit bringen sie Charlotte nur ein bis zwei Tage pro Woche in die Einrichtung, um das Risiko zu verringern.

Sie selbst sind geimpft, auch um ihr Kind zu schützen, doch sie sehen ein Problem in ihrer Kita: „Wir wissen, dass viele Erzieher noch nicht geimpft sind. Impfpflicht hin oder her, aber bei einer solchen Berufsgruppe sollte einheitlich verfahren werden“, meint Vater Philipp Flotow. Und auch die ungeimpften Eltern sollten die Einrichtung seiner Meinung nach nicht mehr betreten dürfen, sondern die Kinder an der Tür abgeben: „Nur so lässt sich das Virus unter den Kleinsten vielleicht eindämmen.“

Prognosen für überzogen erachtet

Doch nicht alle Eltern sind mit Blick auf die vierte Welle besorgt. „Ich denke nicht, dass die Kinder besonders betroffen sein werden. In der Kita müssen die Eltern ohnehin schon Maske tragen und auch die Erzieher, wenn wir die Kinder abgeben. Es ist also alles wie zuvor“, meint die Greifswalderin Diana Bergmann, Mutter eines einjährigen Kindes. So sieht es auch Sandra Lau aus Rostock, deren Sohn Theodor drei Jahre alt ist: „Vor einer Ansteckung habe ich keine Angst. Der Kontakt zu anderen lässt sich in dem Alter eh nicht verhindern.“

Große Angst hat hingegen Ivonne Groß, Erzieherin in der Greifswalder Kita „Kleine Entdecker“ und Mutter eines vierjährigen Kindes. Ihre ist allerdings eine andere: dass die Kinder wieder aus ihrem Alltag rausgerissen werden: „Ich hoffe sehr, dass die Kita offen bleibt. Schon in den Lockdowns davor waren Erzieherinnen und Erzieher nicht systemrelevant. In der Kinderbetreuung mussten mein Mann und ich uns abwechseln. Das war für alle Beteiligten eine Belastung.“

Angst vor Kita-Schließungen überwiegt

Keine Angst vor der Krankheit, sondern vor politischem Missmanagement hat auch der Greifswalder Lorenz Albrecht, Vater eines sechsjährigen Kindes: „Seit Anfang des Jahres war mein Kind gerade mal zwei Wochen in der Kita. Die Nebenwirkungen durch den Lockdown sind schon jetzt verheerend. Es gibt viel mehr Fälle von Kindesmisshandlungen. Ich weiß das aus meinem Alltag als Kinderarzt.“

„Die Hauptsorge gilt unseren Kindern, dass sie nicht altersgerecht leben können“, betont René Lenz, Vorsitzender des Kita-Kreiselternrates Vorpommern-Greifswald. „Es herrscht weniger die Angst vor einer Ansteckung der Kinder vor, sondern mehr die Besorgnis, dass Einrichtungen wieder schließen“, schätzt er die Gefühlslage der Eltern ein.

Diesen Eindruck hat auch Kollege Bastian Schwennigcke vom Kita-Stadtelternrat Rostock: „Bisher heißt es, dass Kinder ein geringes Risiko haben, schwer zu erkranken. Das beruhigt.“ Allerdings müsse nun alles dafür getan werden, das Infektionsgeschehen gering zu halten, um die Betreuung nicht zu gefährden. „Stichwort Lüftungsanlagen“, wie er betont. Der erste Schritt sei aber, dass alle Erwachsenen sich impfen lassen: „Es steht jedem frei, aber wer noch keine Entscheidung getroffen hat, sollte das jetzt tun.“

