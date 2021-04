Eltern in MV sind sauer: Kein Förderunterricht wegen Corona

Rostock

Ulrike T. kann es kaum glauben: Ihr achtjähriger Sohn geht in die zweite Klasse der Rostocker Werner-Lindemann-Schule. Seine Lehrerin stellte fest, dass der Junge Probleme beim Lesen hat und empfahl Förderunterricht. Doch der wurde auf Geheiß des Schulamts abgelehnt.

Die Begründung der Absage ist bemerkenswert: Weil wegen der coronabedingten Schulschließungen so viele Kinder Lerndefizite hätten, könne der Förderbedarf einzelner Kinder nicht ermittelt werden, heißt es in einem Gesprächsprotokoll mit der Lehrerin, das der OZ vorliegt. „Damit sagt doch das Land, dass es versagt hat. Das ist ja gruselig“, sagt Ulrike T.

Selbst die Lehrerin war perplex

Wie die Mutter erfahren hat, gab es an der Schule ihres Sohnes insgesamt elf Anträge auf Förderunterricht, von denen neun abgelehnt wurden. „Die Lehrerin war selbst perplex“, erinnert sie sich. Dabei sei nicht einmal versucht worden, in einem Test herauszufinden, welche Probleme ihr Sohn habe. „Es kann doch nicht sein, dass das ohne Prüfung abgeschmettert wird.“

Bei einer Zusage hätte der achtjährige Sohn eine spezielle Nachhilfe parallel zum regulären Unterricht sowie spezielle individuelle Aufgaben erhalten. Das wäre jetzt im Lockdown umso wichtiger, findet Ulrike T.: „Der Distanzunterricht funktioniert auch nicht richtig.“ Auf der Internet-Lernplattform Itslearning habe sie noch keine Angebote für ihren Sohn gefunden.

Fatales Signal

Für die Grünen in MV ist der Fall ein Zeichen der Hilflosigkeit: „Die pauschalen Ablehnungen der Förderanträge sind ein fatales Signal an die Schüler und Eltern, weil die Schulbehörde ihnen keine Perspektive bietet“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Grünen, Christopher Dietrich. „Es gibt für die Bildungsfolgen dieser Pandemie nicht die eine perfekte Lösung. Aber die Zusatzförderung einzustellen, ist nun die schlechteste Strategie.“

Die Begründung, dass fast alle Schulanfänger durch die Schulschließungen enorme Lücken beim Lesen, Schreiben und Rechnen hätten, sei ein dramatischer Befund, der von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) so bisher nicht eingeräumt worden sei. „Bislang herrschte eher der Tenor vor, die Schüler in MV seien bei den Lernlücken noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Wenn die Rückstände aber so erheblich sind, dann muss das transparent diskutiert werden und darf nicht kleckerweise über solche Schreiben bei den Eltern ankommen“, fordert Dietrich.

Lernrückstände sollen ermittelt werden

Das Bildungsministerium verweist auf das Unterstützungsprogramm Schule, mit dessen Hilfe Lernlücken möglichst geschlossen werden sollen. Es bietet Schulen unter anderem Fördergelder für außerschulische Hilfsangebote. Außerdem sollen Lehramtsstudenten auf freiwilliger Basis lernschwachen Schülern individuelle Förderung und Nachhilfe erteilen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und im Ministerium blickt man schon nach vorn: „Wichtig ist nach Wiedereröffnung der Schulen die Feststellung der Lernentwicklungsstände der Schülerinnen und Schüler.“ Es gehe darum, mit einem umfangreichen Unterstützungsprogramm Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern.

„Wir arbeiten an weiteren Schritten, damit die Schülerinnen und Schüler im weiteren Verlauf ihrer Bildungslaufbahn keine langfristigen Nachteile haben“, so ein Sprecher. Und selbstverständlich werde es auch im neuen Schuljahr Lernstandserhebungen geben, damit Lehrkräfte wissen, wo Lernlücken ausgeglichen werden müssen.

Mehr Lehrer einstellen

Das müsse dann aber rasch geschehen, fordert Simone Oldenburg, Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Linken im Schweriner Landtag: „Sobald wieder Präsenzunterricht möglich ist, müssen alle Kinder und Jugendlichen, deren Eltern einen Antrag darauf gestellt haben, unbürokratisch und bereits vor Bescheidung, individuelle Förderung erhalten. Denn gerade diese Schüler leiden unter den Schulschließungen immens und brauchen besondere Hilfestellung – und zwar schnell.“

Dafür brauche es zusätzliches Personal, betont Oldenburg. „Die Landesregierung muss den Schulen pauschal Stundenkontingente für die Förderung und Nachhilfe zuweisen. Damit diese Stunden auch tatsächlich stattfinden, muss das Bildungsministerium sofort 150 zusätzliche Lehrkräfte vorzeitig einstellen und noch in diesem Schuljahr einsetzen.“ Zudem müssten schon jetzt weitere zusätzliche 150 Lehrerstellen für das kommende Schuljahr ausgeschrieben werden.“

Kinder und Lehrer werden im Stich gelassen

Ulrike T. versucht derweil, die Defizite ihres Sohnes mit Hilfe von privater Nachhilfe in den Griff zu bekommen. Aber eigentlich müsse dies doch Aufgabe der Schule sein, findet sie: „Die Kinder und auch die Lehrer werden einfach im Stich gelassen.“

Von Axel Büssem