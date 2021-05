Eltern in MV stellen weniger Anträge auf Kinderkrankengeld 

Schwerin

Trotz zeitweiser Schulschließungen und eingeschränkter Betreuung in Kitas haben Eltern in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) im ersten Quartal deutlich seltener Kinderkrankengeld beantragt als ein Jahr zuvor. Bei der Kasse gingen 35 Prozent weniger Anträge ein, wie die TK am Montag mitteilte. Während bundesweit die Zahl der Kinderkrankengeld-Anträge um 27 Prozent gestiegen sei, habe es in den neuen Ländern hingegen durchweg Rückgänge gegeben. Gründe dafür nannte die Krankenkasse nicht.

Gingen im vergangenen Jahr in den ersten drei Monaten bei der TK im Nordosten mehr als 9000 Anträge auf Kinderkrankengeld ein, waren es den Angaben zufolge jetzt nur knapp 6000. Darunter waren 1700 Anträge für das neu eingeführte pandemiebedingte Kinderkrankengeld, das in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu den anderen Bundesländern am seltensten beantragt worden sei.

Das pandemiebedingte Kinderkrankengeld soll Eltern helfen, die wegen Schul- und Kitaschließungen in der Corona-Pandemie nicht arbeiten können. Es beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts und wird für jedes gesetzlich versicherte Kind bis zum Alter von zwölf Jahren gewährt. Pro Elternteil können aktuell 30 Kinderkrankentage genommen werden, für Alleinerziehende sind es 60 Tage.

Von Iris Leithold