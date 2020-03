Eltern in MV verzweifeln am Unterricht zu Hause: „Die Hälfte wird das nicht packen“

Schwerin/Rostock

„Ich habe gerade eine Mail an eine Freundin geschrieben und überlege, wie ich grüße . . .“ Zur Wahl stehen die Varianten „Liebe Grüße aus der Hölle!“ oder „aus dem Wahnsinn!“ Andrea (45) ist alleinerziehende Mutter von drei Mädchen. Die Datenschutzberaterin aus Rostock arbeitet im Homeoffice. Ihre Mädchen sind elf, acht und sechs Jahre alt. Die Vorschülerin Annelie übt fleißig mit der Schüler-App „Anton“ lesen, während ihre Schwestern jeden Tag rund vier Stunden zu Hause den Unterrichtsstoff nachholen, den die Lehrer ihnen per Mail zuschicken.

„Wir haben es jetzt fast geschafft, die Aufgaben der vorigen Wochen fertig zu kriegen. Die für diese Woche haben wir uns noch nicht mal angeschaut“, sagt die Mama. Dabei haben sich Valerie und Rosalie sogar Stundenpläne mit Herzchen gebastelt, die an ihren Zimmertüren hängen. Daran halten sich die Mädchen. Aber die Masse an Stoff zu schaffen? „Keine Chance“, sagt Andrea. „Ich hoffe darauf, das in den Osterferien nachzuholen.“

Täglicher Marathon zwischen Dreisatz und Homeoffice

Ihr Tag beginnt um sieben und endet abends spät. Dann falle sie für einige Stunden in so eine Art Koma, bevor es am nächsten Tag wieder in die Schlacht geht. Hunderttausende Eltern sitzen wegen der bundesweiten Schulschließungen – die Kinder nennen es Corona-Ferien – mit ihren Kindern zu Hause. Gerade für Alleinerziehende heißt das oft: Haushalt, Hausaufgaben, Homeworking.

Bildergalerie: Schüler und Eltern in MV lernen zu Hause

Zur Galerie Rund 180 000 Schüler in MV müssen wegen der Corona-Krise nun zu Hause bleiben. Und dort auch lernen. Den Stoff vermitteln die Lehrer meist über digitale Kanäle. Doch viele eltern und Schüler rufen um Hilfe. Das sei nicht zu bewältigen. Experten befürchten katastrophale Folgen für das Sozial- und Bildsunsystem

Ein täglicher Marathon zwischen Telefonkonferenzen, Spaghetti Bolognese kochen, Gassi gehen, Telefonaten mit Kollegen, schnell mal die Schlossallee bei Monopoly kaufen, mit mobiler Technik arbeiten, die maßlos überfordert ist, Wäsche aufhängen, Spülmaschine ausräumen, E-Mails schreiben, Blauhelmeinsätze zwischen streitenden Kindern, die sich in ihren Grundrechten massiv verletzt sehen, weil einer die letzte Banane gegessen hat. Und abends spät wird noch schnell das Haus durchgefeudelt, damit es nicht völlig aussieht wie bei Hempels unterm Sofa! Denn der Reinigungskraft, die das sonst blitzeblank liefert, hat man wegen Corona auch freigegeben.

Selbst engagierte Eltern seien maßlos überfordert

Bildungsexperten befürchten eine nahende Katastrophe. Heike Walter, Vorsitzende des Schulleiterverbandes MV in Satow, sagt: „Wenn wir so weitermachen, sehe ich großen sozialen Sprengstoff. Die Hälfte der Eltern und Kinder wird das nicht packen.“ Selbst engagierte Eltern seien maßlos überfordert.

Die Folgen, die die Situation in sozial schwachen und eher bildungsfernen Haushalten auslöse, seien unkalkulierbar und würden wohl erst die Jugendämter überblicken. Heike Walter hält das Vorgehen einiger Lehrer, den Unterrichtsstoff fast eins zu eins in digitale Kanäle zu kippen, für fragwürdig. Außerdem dürften die Schulen den Lernstoff nach der Corona-Auszeit nicht eins zu eins abfragen – das sei unverantwortlich!

„Viele Eltern sind schon jetzt völlig am Ende!“

Auch Stefanie Kirsch (38) vom Landeselternrat, selbst Mutter von zwei Kindern aus Bobitz, sieht schwarz: „Da kommt definitiv etwas auf die Familien zu, das nicht zu bewältigen ist. Das ist absolut nicht leistbar! Viele Eltern sind schon jetzt völlig am Ende.“ Und das zieht sich durch alle sozialen Schichten und Bildungseinrichtungen.

Melanie (42) aus Rostock ist Landesbeamtin: Ihr Sohn Mattes (11) lernt täglich rund drei Stunden, dazu muss sie sich um den sechsjährigen Mikko kümmern. Sie weiß, dass das nicht reicht. „Aber mehr geht nicht. Wir sitzen jetzt am Stoff von voriger Woche.“

Gute Erfahrungen mit digitaler Plattform

Nele (15) und Linus (12) aus dem Ostseebad Nienhagen gehen auf die Ecolea-Schule in Warnemünde. Ihre Mutter Kathrin (48), als Bankkauffrau zurzeit im Homeoffice, sagt: „Wir haben dort nur gute Erfahrungen gemacht. Das läuft online über die Plattform lo-net2. Da können sich Lehrer und Schüler digital austauschen und wir Eltern können draufschauen.“

Die Privatschüler arbeiten jeden Tag bis zu fünf Stunden am digitalen Lehrstoff, während der kleinen Schwester Ruby (7) die Hausaufgaben von der Klassenlehrerin der Conventer Schule in Rethwisch persönlich nach Hause gebracht werden. Hoher persönlicher Einsatz einer Grundschullehrerin.

Schulleiter fordern fünf Stunden Homelearning

Fünf Stunden ist das Pensum, das Schulleiter fordern. Für Eltern nicht zu bewältigen und selbst für fleißige Schüler viel zu viel. Heike Walter warnt: „Es gibt von unserer Seite eine Empfehlung, bis Klasse sieben da sehr verhalten zu sein.“ Aber kaum eine Schule hält sich dran. Auch Gymnasiasten sitzen zurzeit fast den gesamten Tag über ihren Büchern – und sehen trotzdem kein Land.

Selbst fleißige und gute Schüler sind frustriert

Lena (14) geht aufs Gymnasium in Bad Doberan, arbeitet täglich vier bis sechs Stunden am Schreibtisch und hat trotzdem nicht das Gefühl, den Stoff zu bewältigen: „Keine Chance! Ich lerne gern. Aber das ist zu viel. Ich glaube noch nicht mal, dass die Lehrer uns das im normalen Unterricht beibringen könnten.“ Die Achtklässlerin sagt: „Ich kann einfach nicht mehr. Alles abgesagt: Jugendweihe, Klassenfahrt, Schüleraustausch. Aber dafür werden wir mit Hausaufgaben bombardiert.“

Viele Schüler werden einfach hintenrüberfallen

Und das sei nur der Blickwinkel auf die normalen Schüler. Heike Walter befürchtet, dass sozial Schwache und Schüler mit Förderbedarf in dieser Krise einfach hintenrüberfallen. Claudia (38) aus Bobitz ist mit ihrem achtmonatigen Säugling in Elternzeit. Die Jungs sind zwölf und sieben Jahre alt und haben ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung).

Für sie beginnt der Tag zurzeit um sieben und endet um 23 Uhr – dazu wird das Baby nachts wach. Lange gehe das so nicht mehr gut, sagt sie: „Ich sitze jeden Vormittag mit den Jungs, die jetzt natürlich viel selbstständiger arbeiten müssen trotz ihrer Konzentrationsstörungen.

„Da müssen wir jetzt durch!“

Aber das, was sie von den Lehrern auf die Plattform gestellt bekommen, ist einfach nicht zu schaffen.“ Ihr bleibe nur eines, um die Kinder nicht zu überfordern und selbst nicht in die Knie zu gehen: „Ich setze mich nicht unter Druck. Ich setze die Jungs nicht unter Druck. Wir schaffen, was wir schaffen und mehr nicht!“ Den Rest müsse man jetzt einfach aushalten.

Von Michael Meyer