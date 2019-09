Eltern zu plötzlich geschlossener Kita in Rostock: „Gott sei Dank sind wir da rechtzeitig weg“

Rostock

Nachdem die OZ öffentlich gemacht hat, dass die Kita Krüselwind in Rostock-Dierkow wegen einer Krankheitswelle ohne Vorwarnung geschlossen hat, haben sich Eltern und frühere Mitarbeiter kritisch zu der Einrichtung geäußert.

Auf der OZ-Facebookseite schreibt Claudia Günther: „Hat sich also nichts geändert. Gott sei Dank sind wir da rechtzeitig weg. So ein schöner Kindergarten, aber der Chef sollte mal überdenken, warum stets und ständig sein Personal wegläuft.“ Kritische Eltern seien nicht gern gesehen, Kinder würden zum Aufessen gezwungen. „Schon vor Jahren haben wir und andere Eltern uns mehrfach über die Zustände in der Kita beschwert“, schreibt die Mutter.

Mandy Mögenburg sagt dazu: „Das kann ich alles so bestätigen. Habe dort ein paar Tage gearbeitet und bin schnell wieder weggelaufen. Das ging gar nicht da.“

Es gibt jedoch auch mehrere Stimmen, die die Kita in Schutz nehmen. So eine Krankheitswelle könne vorkommen, für die könne die Einrichtung nichts. „Wie soll denn vorher informiert werden, wenn sich die Erzieher ohne Vorwarnung krankgemeldet haben?“ fragt Ron Eggert. Facebook-Nutzer Sebastian Parusel meint: „Ich arbeite auch seit vielen Jahren im Bereich Kita und bin auch so gut wie nie krank. Ist es aber ein aggressiver Infekt, dann bringt auch „jahrelange Abhärtung“ nichts!“ Er geht noch weiter und nimmt auch die Eltern in die Verantwortung: „Ohne pauschalisieren zu wollen. Wenn weniger Eltern ihre Kinder krank in die Kita bringen würden, wäre so ein immenser Ausfall vielleicht auch abgewendet.“

Darauf wiederum reagiert Natalie Jacobsen und nimmt die Eltern in Schutz: „Wenn die Eltern mehr Krankentage der Kinder bezahlt bekämen, dann könnten sie länger mit ihnen zu Hause bleiben.“

Ute Jaksiewicz wiederum findet das Verhalten den Stadt Rostock befremdlich. „Der Notfallplan der Hansestadt ist der, dass es einen gibt, jedoch keine Kapazitäten vorhanden sind?“ Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) hatte gegenüber der OZ erklärt, dass die Stadt zwar Notplätze in Kitas der Umgebung geprüft habe, aber nichts frei gewesen sei.

Auch die am Donnerstag veröffentliche Studie der Bertelsmann-Stiftung brachte neuen Zündstoff in die Debatte. Darin wird MV wegen des im Ländervergleich schlechten Betreuungsschlüssels in Kitas kritisiert. Jennifer Kleinhorst meint dazu: „Sind die meisten selbst schuld. Wenn so dringend Personal benötigt wird, wieso lässt man Berufe, die ähnlich wie Erzieher sind, aussterben? Zum Beispiel die Kinderpflegerin.“ Sie sei im Februar auf die Insel Usedom gezogen und habe sich weit im Umkreis beworben, aber nur Absagen bekommen. „Weil ich ja nur Kinderpflegerin bin. Ich finde es sollte nicht nur nach Bildung gehen, sondern auch nach der Liebe zu den Kindern.“

Sonja Düwel sieht das ähnlich: „Selbst eine Tagesmutter, die zig Jahre eigenständig fünf Kinder betreut, würde nie eine Anstellung in der Kita bekommen, ich verstehe die Welt nicht mehr.“

Karoline Piest versucht, etwas Klarheit in die Debatte zu bringen: „In Rostock nehmen einige Träger Kinderpfleger. Dann aber nur befristet oder unter der Bedingung, die Erzieherausbildung nachzuholen. Der Kinderpfleger hat nicht die pädagogische Ausbildung wie eine Erzieherin. Deswegen darf ein Kinderpfleger auch keine Gruppe alleine führen, sondern nur mit einem Erzieher zusammen arbeiten. Der Kinderpfleger ist quasi die helfende Hand. Deswegen nehmen einige Träger keine Kinderpfleger, da sie trotzdem noch Erzieher benötigen – die nicht vorhanden sind.“

