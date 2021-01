Schwerin

Eltern rufen um Hilfe, Schüler fühlen sich im Stich gelassen, Lehrer wurschteln sich durch und Experten warnen. Der erneute Distanzunterricht in MV führt dazu, dass die Schere in der Bildungslandschaft noch weiter auseinander geht. Denn die Modelle sind trotz einheitlicher Lernplattform „Itslearning“ völlig unterschiedlich und werden ebenso unterschiedlich gehandhabt.

Lehrerin: „Ich habe Angst, dass Schüler auf der Strecke bleiben“

Anke Niebuhr, Lehrerin an der Peenetalschule in Gützkow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald), sagt: „Ich habe eine furchtbare Angst, dass da sehr viele Schüler auf der Strecke bleiben werden.“ Ihre Sechstklässler seien völlig unterschiedlich im Leistungsniveau. Ungefähr ein Drittel würde die auf der Schulplattform bereitgestellten Aufgaben mit Hilfe der Eltern bewältigen, ein Drittel eher nicht und ein weiteres Drittel der Schüler habe sich noch nicht einmal auf der Plattform angemeldet. Die Schule biete Präsenzunterricht für Schüler bis Klasse sechs, was aber nicht sehr viele Eltern nutzen. Die Schüler, die in die Schule kommen, erledigen dort mit Lehrern, die Aufgaben, die auf der Plattform stehen. Alle anderen müssten das von zu Hause aus machen, zurückschicken oder abheften. Das werde dann nach dem Lockdown ausgewertet.

Anzeige

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Problem sei vor allem die Technik, sagt die Lehrerin: „Wir haben einfach ein zu langsames Internet. In den kleinen Orte hier hat kaum jemand Internetversorgung.“ Da würden sich Schüler über ihr mobiles Datenvolumen auf den Handys einloggen. Damit könnten sie die Aufgaben aber nicht zurücksenden. Dazu komme, dass in kinderreichen Familien nicht genügend Endgeräte zur Verfügung stehen.

Unterricht per Videoschalte und analoge Versorgung per Fahrrad

Die Praxis im gesamten Land sieht völlig unterschiedlich aus: Ein Sechstklässler von einer Regionalschule in Stralsund bekommt wöchentlich Aufgaben über „Itslearning“, erledigt aber so gut wie nichts. Die Lehrer kontrollieren das mehr oder weniger. Die alleinerziehende Mutter ist mit Job und Homeschooling überfordert und befürchtet, dass das Schuljahr für ihren Sohn flöten geht.

Ein Achtklässler an einer Privatschule in Schwerin sitzt jeden Tag von acht bis 14 Uhr vor dem Rechner. Die Lehrer arbeiten den Stundenplan wie im Präsenzunterricht ab, nur per Video und mit größeren Pausen, in denen die Schüler eigenständig arbeiten. Die Ergebnisse werden täglich überprüft. Schulstoff gehe so gut wie gar nicht verloren, sagt eine junge Mutter, die mit dem Modell gut zurechtkommt.

Ein Drittklässler aus dem Landkreis Rostock hat zu Hause einen Ordner mit Arbeitsblättern. Die hatten die Lehrer gemailt, die Eltern ausgedruckt. Das klappe recht gut, sagt der 42-jährige Vater, Steuerberater im Homeoffice. Der Junge macht jeden Tag sechs Arbeitsblätter. Dann könne er sich nicht mehr konzentrieren. Die Mutter sagt: „Ich weiß nicht, wie ich den dann noch motivieren soll. Ich bin keine Lehrerin.“

Lesen Sie auch: Rostocker Pädagogin: „Das Schulsystem in Deutschland verstärkt soziale Ungleichheit“

An einer anderen Grundschule fahren die Lehrer Arbeitsblätter durchs Dorf und werfen sie in die Briefkästen. Dasselbe Distanzschulmodell – nur analog.

An einer Rostocker Privatschule sitzt ein Fünftklässler morgens um acht Uhr vor dem Rechner. Dann gibt es Videounterricht mit dem Klassenlehrer. Der Vater, ein Handwerker, sagt: „Das funktioniert – aber auch nur, weil der Lütte mitmacht.“ Der Unterricht dauert eine Viertelstunde. Dann sind Kinder und Eltern auf sich selbst gestellt, können bei Problemen aber Lehrer anfunken.

An einem Gymnasium in Bad Doberan wird der Lernstoff über „Itslearning“ vermittelt. Eine 15-Jährige sagt: „Super. Ich kann ausschlafen und das machen, wann ich will, krieg’ das super hin, null Probleme – meine Lehrer kann ich kontaktieren.“

Distanzunterricht, Homeschooling oder Digitale Schule 2.0 sei das alles aber nicht, sagen Experten unisono.

Schulleiter: „Das ist kein Distanzunterricht , höchstens Distanzlernen.“

Heike Walter, Schulleitungsvereinigung MV , Quelle: CORNELIUS KETTLER

Heike Walter, Vorsitzende der Schulleitervereinigung MV und Lehrerin in Satow ( Landkreis Rostock), sagt: „Das ist kein Distanzunterricht. Ich würde das nicht Unterricht nennen, sondern Distanzlernen.“ Zum einen seien technische Ausstattung und Internetversorgung von Schulen und Elternhäusern unterschiedlich. Ebenso sehe es bei der Teilhabe aus. Die Schule in Satow hat es in einer Klasse, in der alle Internetzugang haben, kontrolliert. Drei Schüler waren online, alle anderen hätten die Aufgaben ignoriert. Das Thema sei über Jahre vernachlässigt worden und soll jetzt im Nullkommanix klappen. Die Schulleiterin sagt: „Das tut es aber nicht. Das ist von Schüler zu Schüler sehr unterschiedlich. Es gibt sehr engagierte Elternhäuser und es gibt Familien, wo so gut wie nichts in Sachen Schule stattfindet – selbst mit Druck von den Schulen aus.“ Sie rät Eltern, die sich überfordert fühlen, Kontakt zu den Lehrern aufzunehmen.

Kommentar: Distanzunterricht verschärft soziale Ungleichheiten im Bildungssystem

Schüler: „Der eigene Wille ist nun noch mehr gefragt.“

Anton Fischer ist Vorsitzender des Kreisschülerrates in Nordwestmecklenburg Quelle: privat

Auch viele Schüler fordern Nachbesserungen. Anton Fischer (18), Vorsitzender des Kreisschülerrats Nordwestmecklenburg, setzt sich in der Corona-Krise für einen Mix aus Präsenz- und Distanzunterricht ein. „Wir erhalten aus den verschiedensten Schulen die unterschiedlichsten Ansichten zum Distanzunterricht. Jeder Schüler erfährt völlig unterschiedliche Angebote – von Landkreis zu Landkreis, von Schule zu Schule, von Lehrer zu Lehrer.“ Das Problem aus Sicht des Schülerrats: Der eigene Wille sei noch mehr gefordert. Fischer sagt: „Homogene Bildung ist so überhaupt nicht mehr gegeben. Natürlich ist es schwierig, Lösungsansätze zu finden. Aber die aktuelle Form des Distanzunterrichts hat die Schere in der Bildung noch mal weiter auseinandergehen lassen.“

Eltern: „Von digitalem Unterricht können wir nicht sprechen.“

Kay Czerwinski, Landeselternrat MV Quelle: CORNELIUS KETTLER

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats MV, sagt: „Von digitalem Unterricht können wir nicht sprechen, schon gar nicht in der Fläche. Distanzunterricht existiert nicht. Das ist ein Placebo-Wort ohne Inhalt, weil es im Grunde reine Stoffvermittlung ist.“ Dazu komme, dass die technische Versorgung in MV schlichtweg nicht funktioniert. Die Versorgung von Familien und Schulen mit Geräten sei ebenso mangelhaft wie die Internetanbindung. Es komme immer wieder zu Zusammenbrüchen der Server. Czerwinski: „Selbst bei unseren Videokonferenzen mit dem Bildungsministerium brechen die Server zusammen. Dasselbe passiert an den Schulen.“

Doch die Experten befürchten auch: Der Distanzunterrich wird noch Monate andauern. Einen normalen Schulbetrieb vor dem 1. April sieht aktuell niemand. Czerwinski: „Und am 13. April gehen die Abiturprüfungen los!“

Von Michael Meyer