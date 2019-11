Im Oktober 2018 starb ein Mädchen in Wolgast an schwersten Verbrühungen. Ihre Mutter hatte sie in viel zu heißem Wasser gebadet. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Während des Prozesses wurde klar: Die heute 28-Jährige war in jeder Hinsicht überfordert.