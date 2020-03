Emma (8) aus Greifswald: Malt jetzt alle Bilder für Eure einsamen Omis und Opis

Greifswald/Koserow

Was für eine schöne Idee einer jungen Greifswalderin für die vielen einsamen älteren Menschen im Land: Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus haben Zehntausende Senioren im Land derzeit kaum Kontakt, können ihre Liebsten nicht sehen. Drittklässlerin Emma Reinhardt (8) fordert deshalb nun alle Kinder im Land auf: Malt Bilder für eure Opis und Omis und natürlich auch Urgroßeltern – damit diese eine Freude und etwas Persönliches von euch haben.

Auf die Idee gekommen ist das Mädchen durch zwei traurige Begebenheiten in der eigenen Familie. Der erste Fall: Mit ihrer Uroma Hanni wollte Emma am Freitag eigentlich in heiterer Runde den gemeinsamen Geburtstag feiern. Die Kleine selbst wird 9, die „Große“ 80. Gut 60 Verwandte und Freunde waren zur Fete eingeladen. Mit ihrem Opa Lutz hatte Emma sogar einen tollen Eröffnungswalzer für die Uroma vorbereitet. Beide hatten wochenlang dafür geübt. Doch das wird nun nichts. Uroma Hanni darf zu ihrem Schutz nur von einem ihrer Söhne besucht werden.

„Man kann auch für andere Großeltern malen“

Der zweite Fall: Obwohl sie ein paar Tage auf Usedom bei ihren Großeltern war, fiel wegen der Kontaktsperre der Besuch bei Uropa Wolfgang (83/nicht Hannis Mann, sondern von der anderen Familien-Seite) im Koserower Altenheim aus – dabei hatte sich Emma so sehr auf das Wiedersehen gefreut.

„Ich habe mir dann gedacht, dass es wie meiner Uromi und meinem Uropi vielen anderen alten Menschen in unserem Land geht. Sie dürfen keinen Besuch empfangen und sind deshalb sehr traurig“, sagt Emma. Und auch die Enkel seien darüber traurig: „Meine Idee ist deshalb, dass viele Kinder, die gerade zu Hause sind, vielleicht Lust haben, zu malen, und alten Menschen, die keinen Kontakt haben dürfen, eine große Freude mit einem Bild machen. Dann sind alle weniger traurig“, meint die Hansestädterin, die normalerweise die Nexö-Grundschule in Greifswald besucht. Und sie fügt hinzu: „Man kann ja auch für andere, nicht nur für die eigenen Großeltern malen.“

Emma Reinhardt aus Greifswald fordert alle Kinder im Land auf: Malt für Eure einsamen Omis und Opis – hier ihr Bild für ihre Uroma Hanni zum 80. Geburtstag an diesem Freitag. Quelle: privat

Heimchefin: Ich hoffe, dass viele die Idee aufgreifen

Sie selbst hat das gleich so gemacht: Ihr Frühlingsmotiv mit Sonne, Blumen, Osterhase und Marienkäfer wurde im Koserower Altenheim, in dem Uropa Wolfgang lebt, für alle Bewohner öffentlich ausgehängt. „Das ist eine tolle Aktion von Emma und ich hoffe, dass viele Kinder ihre Idee aufgreifen“, freut sich die Wohnbereichsleiterin der Einrichtung, Manuela Mussgang. Denn ihre Schützlinge fühlten sich derzeit wirklich sehr, sehr einsam.

Lutz Begrow, Großvater von Emma, ist „stolz wie Bolle“ auf seine Enkelin: „Niemand musste sie auf die Idee bringen. Sie wollte das von ganz allein. Wir nennen sie immer schon unsere Greta 2.0, weil sie so viel über Menschen, Natur und ihr Zusammenleben nachdenkt.“

Derzeit 20 000 Menschen in Altenheimen in MV

Auch Alexander Kujat, Sprecher des MV-Sozialministeriums, findet es wichtig, dass ältere Menschen im Land jetzt Aufmunterung erfahren. Wie er berichtet, leben derzeit gut 20 000 Frauen und Männer in den 370 Altersheimen von MV. Wegen der Ansteckungsgefahr dürfen sie nicht besucht werden. Hinzu kommen weitere Zehntausende Senioren, die zwar zu Hause wohnen, aber freiwillig wegen des Virus auf fast jeden Kontakt verzichten – so wie Emmas Uroma Hanni.

Der Brief mit dem Bild an sie soll am Freitag als Überraschung zum 80. Geburtstag rechtzeitig im Postkasten liegen. „Und im Sommer holen wir dann die große Feier nach“, ist sich Emma sicher. Bis dahin können sich hoffentlich viele ältere Menschen über Selbstgemaltes von den Enkeln freuen – dank der schönen Idee einer jungen Greifswalderin.

Von Alexander Loew