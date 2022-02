Emotionaler Start für neues Rostocker Flaggschiff: „Aidacosma“ ist bereit für die Jungfernfahrt

Hamburg/Rostock

Es war noch nicht einmal eine Kreuzfahrt und dennoch eine Reise voller Emotionen: Die Überführung der „Aidacosma“ von der Meyerwerft in Papenburg, über eine wetterbedingte Zwischenstation in Kiel, nach Hamburg. Eine Reise voller ersten Male: Das erste Mal erklang die Erkennungsmelodie „Sail Away“ beim Ablegen am Kieler Schwedenkai am Mittwochabend. Das erste Mal die Einfahrt in die Elbe. Das erste Mal die Begegnung mit einem anderen Schiff der Flotte – der „Aidaprima“.

Ein Moment, der vielen Mitarbeitern die Tränen in die Augen schießen ließ. Weil es wieder losgeht, weil es nun wieder viele solcher Begegnungen vor den Häfen der Welt geben soll und weil es bedeutet, dass das Unternehmen wieder Geld verdient.

Erste Reise der „Aidacosma“ startet am Sonnabend

Am Samstag nimmt das neueste und größte Schiff der Flotte in Hamburg mehr als 3000 zahlende Gäste an Bord, die die erste Kreuzfahrt der „Aidacosma“ erleben. „Ab morgen sind wieder elf Aida-Schiffe unterwegs“, so Vizepräsident Hansjörg Kunze. Aida wächst, und das obwohl die Flotte zwei Schiffe abgibt. Mit der „Aidacosma“, dem Schwesternschiff der „Aidanova“ wächst die Kapazität der Flotte um zehn Prozent. „Dieses Wachstum untermauern wir auch mit unseren Schritten in Richtung Nachhaltigkeit.“

Die „Aidacosma“ in Zahlen Werft: Meyer Werft

Meyer Werft Kiellegung: 15. Oktober 2019 (Neptun Werft in Rostock)

15. Oktober 2019 (Neptun Werft in Rostock) Indienststellung: 26. Februar 2922 in Hamburg

26. Februar 2922 in Hamburg Taufe: 9. April 2022

9. April 2022 Länge und Breite: 337 Meter x 42 Meter

337 Meter x 42 Meter Decks: 20

20 Kabinenzahl: 2732 in 21 Varianten

2732 in 21 Varianten Flagge: Italien

Italien Gesamtgewicht der aufgebrachten Farbe: rund 350 Tonnen

rund 350 Tonnen Gesamtlänge der verlegten Kabel: 2500 Kilometer

2500 Kilometer Teppich: 65 000 Quadratmeter

65 000 Quadratmeter Maschinenleistung: 61 760 kW

61 760 kW Teuerste Kabine: Penthouse-Suite mit 53 Quadratmetern über zwei Etagen für rund 4590 Euro pro Person und Woche in der Hauptsaison

Aida will umweltfreundlicher werden

Nachhaltigkeit kostet – aber sie ist auch sehr viel Wert. Greenwashing nennt man es, wenn man nur vortäuscht, umweltfreundlicher zu sein, als man in Wahrheit ist. Entsetzen auf der „Aidacosma“ als man die Verantwortlichen damit konfrontiert. „Schon die ,Diva’ hatten wir im Jahr 2007 für Landstrom vorbereitet. Erst ab 2014 war das in dieser Schiffsklasse in Hamburg tatsächlich möglich. Wir haben aktiv mit der Landesregierung in MV zusammengearbeitet, um einen Landstromanschluss in Warnemünde zu ermöglichen. Die Anwohner werden das spüren.“ Auch die „Aidacosma“ ist für den Landstromanschluss vorbereitet und wird ihn erstmals in wenigen Tagen in Southampton testen.

Und Kunze gibt weitere Beispiele: „Unsere Vorbereitung für LNG liegt auch weit zurück. Dafür haben wir 2011 den Grundstein gelegt. Schließlich wurde die ,Aidanova’ als erstes Schiff mit diesem emissionsärmeren Antrieb in Dienst gestellt.“ Auch die „Cosma“ ist damit ausgestattet. „Es ist richtig, das alles kostet erst mal Geld, aber wir sind damit nicht erst seit heute Innovationsführer in der weltweiten Kreuzschifffahrt.“

OZ live zum Nachschauen: Experten ordnen ein – wie nachhaltig sind Kreuzfahrten?

Und schließlich räumt Kunze noch ein: „natürlich spielt auch die Bepreisung von CO eine Rolle, sonst wären wir keine seriösen Kaufleute. Aber wir verbrauchen auch weniger Treibstoff dank der LNG-Technologie – rund die Hälfte des Treibstoffs pro Kopf.“

Von Boulderwand bis Artbar – was die „Aidacosma“ bietet

Gewiss, das alles ist auch für Kapitän Tommy Müller aus Kühlungsborn bei einem Gespräch auf der Brücke wichtig. „Ich freue mich, dass das Unternehmen diesen Schritt in die Zukunft geht.“ Aber es geht durchaus auch um etwas Fahrspaß – und den hat er offenbar. Auf die Frage, ob er als Überführungskapitän den Gaul gewissermaßen zureite, muss er lachen.

„Ich reite in meiner Freizeit manchmal“, verrät er. Ihm gefalle der Vergleich aber: „Wenn schon, dann handelt es sich bei der ,Aidacosma’ um ein gut ausgebildetes Dressurpferd. Ich muss nur noch kleine Korrekturen vornehmen“. Das Schiff fahre sich sehr gut, dennoch machen sich die zusätzlichen 37 Meter in der Länge gegenüber der „Aidaprima“, auf der er zuvor unterwegs war, bemerkbar. Der Wind sei nicht zu unterschätzen.

Bildergalerie von der neuen „Aidacosma“

Zur Galerie Mit „Aidacosma“ startet am 26. Februar 2022 ein neues Mitglied der Aida-Familie mit Reisen ab Hamburg zu den Metropolen Westeuropas. Es ist bereits das zweite LNG-Kreuzfahrtschiff von AIDA Cruises, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird. Nach der Taufe am 9. April in Hamburg stehen bis Oktober 2022 Reisen im westlichen Mittelmeer nach La Spezia/Florenz, Rom, Barcelona und Korsika auf dem Programm.

Auch General Manager Heidi Rothe findet nichts als begeisterte Worte für ihren neuen Arbeitsplatz. Ihre Highlight: Die Boulderwand für Kletterbegeisterte und die Artbar. „Das ist eine Mischung aus coolem Museumsbesuch und flanieren und dem Genuss eines Cocktails an der Bar.“

An Bord der „Aidacosma“ wird alles digitaler

Begeistert dürften auch viele Passagiere darüber sein, dass die Sicherheitsübungen völlig neu konzipiert wurden. Man kann nun in seiner Kabine bleiben und ein Schulungsvideo schauen. Das Einfinden an einem Sammelplatz für alle Passagiere entfällt. Sowieso ist die Digitalisierung ein wichtiges Zukunftsprojekt. Schon ab Sonnabend können Spa-Anwendungen und Restaurantbesuche über das Aida-Portal gebucht werden. Auch die Bordzeitung kann als ePaper heruntergeladen werden. „Künftig entscheiden die Passagiere, ob sie noch ein gedrucktes Exemplar erhalten wollen“, so Hansjörg Kunze.

Am Ende auch das ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. „Jedes Blatt Papier, das wir nicht verbrauchen, spart Müll ein.“ Somit hat nicht nur das Unternehmen sondern auch die Gäste in der Hand, wie klimafreundlich Aida künftig unterwegs sein wird.

Von Juliane Schultz