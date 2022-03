Empfang zu 70 Jahre OZ: Feier in Demut angesichts des Kriegs gegen die Ukraine

Rostock

Als Tanja Ratschenko, die mit ihren Kindern aus Kiew nach Nienhagen bei Rostock floh, sehr emotional die Lage in ihrer Heimat und die Situation ihres in Kiew kämpfenden Mannes schildert, stockt vielen beim Empfang in der Rostocker Stadthalle der Atem. Der Krieg in der Ukraine überschattet das 70-jährige Jubiläum der OSTSEE-ZEITUNG. Putins Angriffskrieg macht ein unbeschwertes Feiern in diesen Tagen unmöglich. Tod, Leid und Vertreibung führen uns vor Augen, wie wichtig Freiheit, Demokratie und Pressefreiheit sind. Die „Herrschaft des Volkes“ funktioniert nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger aktiv mitwirken, Journalistinnen und Journalisten objektiv und kritisch berichten, Missstände aufdecken und die Opposition zu Wort kommen lassen. In Russland werden kritische Journalisten und Demonstranten weggesperrt. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei den Kolleginnen und Kollegen, die für die Berichterstattung aus Russland und der Ukraine ihr Leben riskieren.

Die Menschen aus der Ukraine, die gerade bei uns Zuflucht suchen, beneiden uns um unser System, das sicher viele Fehler hat und trotzdem die beste Staatsform ist, die es gibt. Ohne freie Medien wie die OSTSEE-ZEITUNG gibt es keine Demokratie. Deshalb begehen wir das Jubiläum der OZ, die von ihren Leserinnen und Lesern getragen wird, und deren erster Teil der Geschichte in der DDR spielte, sehr bewusst und in Demut.

Von Andreas Ebel