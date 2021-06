Potsdam

Dem Aufstieg vom Empor Rostock in die zweite Bundesliga folgte eine Flut von Glückwünschen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), der zusammen mit Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe madsen (parteilos) am Wochenende zu einem Dänemark-Besuch weilte, schickte am Samstag vor dem Abendessen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine kurze Video-Botschaft. „Glückwunsch, Empor Rostock!“, sagte er, lachte und zeigte Daumen hoch. Madsen ballte kämpferisch die rechte Faust und fügte hinzu: „Stark, Jungs!“

Auch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern (SPD), gratulierte und lud die Aufstiegshelden in die Schweriner Staatskanzlei ein.

Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) und Manager des Bundesligisten Füchse Berlin, hatte Trainer Till Wiechers und Geschäftsführer Stefan Güter, mit dem er sehr gut befreundet ist, noch in der Halle gratuliert. „Wer beide Spiele gewinnt und es schafft, das Momentum, das zwischendurch bei Potsdam lag, zu brechen, steigt absolut verdient auf. Das ist für die Verein und die Stadt schön – und es ist vor allem verdient“, sagte Hanning.

Zu den Gratulanten gehörten viele Sportvereine aus MV, zum Beispiel der FC Hansa, etliche Handballvereine, darunter der Konkurrent VfL Potsdam sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Allein Empor-Klubchef Tobias Woitendorf erreichten mehr als 200 Nachrichten und Anrufe. In den sozialen Medien verbuchte der Verein für den Aufstiegs-Post 2200 Likes auf Facebook und 1500 auf Instagram.

Von Stefan Ehlers