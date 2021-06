Empor Rostock steigt auf: Lohn für tolle Arbeit

Rostock

Aller guten Dinge sind drei – zumindest für den HC Empor Rostock. Nach zwei vergeblichen Anläufen sind die Handballer am Ziel ihrer Aufstiegsträume. Die Rückkehr des HCE in die 2. Bundesliga ist der Lohn für tolle Arbeit – auf und neben dem Handballfeld. Die Führungsriege um Klubchef Tobias Woitendorf hat den jahrzehntelang am Abgrund taumelnden Traditionsklub nicht nur entschuldet, sondern salonfähig gemacht. Empor besitzt wieder Strahlkraft.

Die Spieler setzen das von Trainer Till Wiechers ausgegebene Motto („Gewinnen mit Charakter“) überragend um. Mit unglaublichem Team- und Kampfgeist ist die Truppe nach Rückschlägen immer wieder auferstanden. Die Völzke, Wetzel und Co. sind Vorbilder für die zahlreichen Handball-Talente in MV.

„Rostock wird zur Zweitliga-Stadt“, twitterte der FC Hansa Rostock. Die Fußballer feierten am 22. Mai die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Auch Basketballer, Volleyballer und Footballer mischen in den zweithöchsten Spielklassen mit. Die Corona-Krise hat die Vereine in MV zusammengeschweißt. Das lässt auf eine erstklassige Zukunft hoffen – auch im Handball.

Von Stefan Ehlers