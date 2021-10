Rostock

Mit dem näher rückenden Ende der kostenlosen Bürgertests, die ab kommendem Montag für jeden kostenpflichtig werden sollen, ist unter Lesern eine Diskussion über mögliche Folgen ausgebrochen. Befürchtet wird, dass sich nun weniger Menschen testen lassen und womöglich in Zukunft also mit einer höheren Dunkelziffer an Infektionen zu rechnen sei.

Dagmar Püschel glaubt gar, kein Mensch werde für einen Test Geld ausgeben. Helga Gerhard zählt auf, in welchen Bereichen künftig Tests verlangt werden könnten für Ungeimpfte: „Es gibt ja nicht nur Restaurants und Freizeitangebote. Auch wer Kinder hat, müsste ja zum Elternabend et cetera. Und das ist schwierig dann. Aber ich finde den bezahlten Test auch diskriminierend.“

„Die offiziellen Zahlen werden sinken“

Sigrid Ising teilt die Befürchtung vieler anderer Leser: „Dann werden die offiziellen Zahlen sinken. Der richtige Weg?“ Marie-Theres Kasten denke eher, so sagt sie es, „dass die Zahl der heimlichen Veranstaltungen wieder steigen wird und sich kaum noch einer testen lassen wird. Ich finde es auch sehr gefährlich, weil ich mir vorstellen kann, dass einige, die Corona haben, nicht zum Test gehen werden und es damit schneller verbreitet wird. Ich komme ganz gut ohne die Tests klar. Seitdem Corona ist, habe ich nur einmal einen Selbsttest machen müssen.“

Sven Krüger sieht es so: „Es ist mehr als genug Zeit verstrichen, um das Impfangebot wahrzunehmen.“ Wer sich nicht impfen lasse und das Angebot bis jetzt noch immer nicht in Anspruch genommen habe, solle gerne tief in die Tasche greifen oder zu Hause bleiben, so Krüger.

„Na, dann ist die Pandemie bald vorbei“

Gabi Bird kritisiert, dass es doch nicht sein könne, „dass Kinder bei Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn 3G angewendet wird. Nicht jede Familie kann es sich leisten, zusätzlich zu den nicht geringen Kosten fürs Freizeitbad oder Indoorspielplatz noch 25 Euro pro Kind für einen Test zu bezahlen.“ Stichwort Kosten.

Hierzu äußert sich – mit reichlich Skepsis – auch Leserin Irene Barrios-Kezic: „Dann kann man nur hoffen, dass Grüne und FDP, die ja auf jeden Fall der nächsten Regierung angehören werden, kostenpflichtige Tests wieder abschaffen. Eines ist jedenfalls sicher: Solange die Tests kostenpflichtig sind, wird sich so gut wie niemand mehr testen lassen, außer vielleicht ein paar Superreiche. Ich habe für nächste Woche einen Friseurtermin vereinbart, bei dem ich die Haare so kurz wie möglich schneiden lassen werde. Den Pony muss ich dann eben die nächsten Monate wieder selbst schneiden – nach den Lockdowns hat man in so etwas ja bereits Übung. Ich werde ja nicht zu den Friseurkosten noch 25 Euro zusätzlich zahlen. Ich werde in kein Restaurant und kein Café gehen.“

Oliver Klinger meint: „Na, dann ist doch bald die Pandemie vorbei – keine Tests, keine positiven Ergebnisse mehr.“ Rolf Stirner aber betont, dass sich sein Mitleid in Grenzen halte. „Man darf sich weigern, die Pandemie zu akzeptieren. Sich aber nun dafür zu beschweren, dass der Staat jetzt nicht mehr hilft, falls der Patient eine Behandlung selbst bezahlen muss“, sei für Stirner schlicht kein haltbares Argument.

Und Jennifer Pilz schließlich wirft folgende Fragen auf: „Es wird eine Gruppe aus der Gesellschaft ausgeschlossen, weil sie sich nicht testen lassen will, okay. Werden dann in bestimmten Bereichen Kunden fehlen, Umsätze sinken, Mitarbeiter entlassen, Preise steigen und die Schwarzarbeit boomen?“

Von Juliane Lange