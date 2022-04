Ende der Maskenpflicht in MV: „Viele wussten nichts vom Urteil“ 

Greifswald

Einkaufen ohne Maske und voll besetzte Kinos – das ist nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder möglich. Das Gericht kippte am Freitag die vom Landtag im März beschlossene Hotspot-Regel, die noch bis Mittwoch hätte gelten sollen.

Gegen den Landtagsbeschluss geklagt hatte die AfD-Landtagsfraktion. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) erklärte anschließend, man werde die Gerichtsentscheidung akzeptieren. Die Menschen in MV aber bleiben angesichts der hohen Infektionslage weiter vorsichtig. Vielerorts tragen sie die Maske weiterhin. Was sagen Leser zum Urteil?

„Endlich mal wieder strahlende Gesichter gesehen“

Den Eindruck, dass eine Mehrheit nach wie vor Mund und Nase bedeckt, kann OZ-Leserin Nicole Schmidt nicht teilen. „Die Leute, die eine Maske trugen, konnte man an einer Hand abzählen. Ich habe endlich mal wieder viele glückliche, strahlende Gesichter gesehen. Es war herrlich.“

Jürgen Lehmann stellt daraufhin die Frage: „Glücklich strahlende Gesichter im Discounter?“ Und Marie Meyer unterstützt: „Das kann ich leider auch gar nicht bestätigen. In Rostock waren heute circa 95 Prozent mit Maske einkaufen.“

„Ich bin froh darüber, dass jetzt jeder selbst entscheiden darf“

Lona Kreutschmann wiederum bestätigt: „Ich habe das heute in Rostock auch anders erlebt in mehreren Geschäften einer größeren Mall. Maske trugen nur noch wenige ältere Leute. Das ist ja dann auch genau die Gruppe, für die es Sinn macht. Es war so eine Freude, in die vielen freundlichen Gesichter zu schauen.“ Mirko Buschdorf begrüßt die Entscheidung des Gerichts: „Das hätte schon viel früher kommen müssen, und wer Maske tragen möchte kann es doch tun.“

Maya Gresz hat folgende Erfahrungen mit der Aufhebung der Maskenpflicht gemacht: „Zögerlich angenommen würde ich das nicht nennen. Erstens gibt es ja immer noch Geschäfte, die weiterhin auf die Maskenpflicht bestehen. Und oft weiß man als Kunde gar nicht, was wo gilt. Zweitens müssen sich viele nach zwei Jahren Corona-Vorschriften erst mal umgewöhnen.“

Katja Schramme sagt: „Selbst beim Bäcker trug die Kundschaft zur Hälfte die Maske. Ich hab zwischendurch mal aus Neugierde gefragt. Viele wussten nichts vom Urteil, und manche sagen, dass sie für sich selber einfach die Maske weiter tragen möchten. Andere dagegen sind froh, dass sie weg ist (viele Brillenträger). Ich bin froh darüber, dass jetzt jeder selbst entscheiden darf.“

„Keine medizinische Entscheidung gewesen“

Benno Besler setzt auch vorerst weiter den Schutz: „Es gibt noch Selbstdenker, die nicht glauben, dass ein Virus verschwindet, nur weil es politische oder gerichtliche Entscheidungen gibt. Bei schlechter Sicht muss man seine Fahrweise auch anpassen. Und bei diesem Virus ist aufgrund der Impfverweigerer die Sicht extrem eingetrübt. Ich werde auch in Zukunft Maske tragen.“

Sven Röger sieht es so: „Ich finde es eigentlich normal, dass einige die Maske weiterhin tragen. Es war eine juristische Entscheidung, die Pflicht zu kippen, weil es die Gesetzeslage nicht hergegeben hat.“ Röger gibt zu bedenken: Es sei keine medizinische Entscheidung gewesen, weil Corona zu Ende und der Fremd- und Eigenschutz nicht mehr notwendig sei. „Kann jetzt jeder halten, wie es ihm beliebt.“

Von Juliane Lange