Ende der Notbetreuung: Wann alle Kinder in MV wieder in die Kita dürfen

Kita- und Krippenkinder – sie stehen in der Landespolitik jetzt ganz oben auf der Agenda: Wenn die Landesregierung am Donnerstag über den „MV-Plan“ für weitere Lockerungen berät, soll es auch um die Kinderbetreuung gehen.

Das Ziel: Nach OZ-Informationen soll möglichst noch im Mai allen Kindern wieder der Kita-Besuch ermöglicht werden. Das würde also ein Ende der bisherigen Notbetreuung bedeuten.

Drese : „Betreuung schnellstmöglich für jedes Kind“

Tagesmütter dürfen ab Montag bereits wieder Kinder in Kleinstgruppen bis maximal fünf Kinder betreuen. Das hat Schwerin bereits am Dienstag entschieden. Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) stellte nun in Aussicht, dass bereits ab Donnerstag über weitere Öffnungen von Kitas und Horten entschieden werden soll. „Wir wollen jedem Kind schnellstmöglich wieder eine Betreuung ermöglichen.“

Auch in den Kitas und Krippen soll es bei maximal fünf Kindern pro Erzieher bleiben. Personalprobleme fürchtet Drese nicht: Nur 18 Prozent der Erzieher im Land würden zur so genannten Risikogruppe gehören. Bereits jetzt würden mehr als 20 Prozent der Kinder im Land wieder betreut.

Strenge Hygieneregeln für Kitas

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (ebenfalls SPD) sagt, das Thema sei nun ganz oben auf der Agenda: „Aber wir können Kinder nunmal nicht dazu zwingen, Abstand zu halten.“ Deshalb müssten klare Hygieneregeln für die Kitas her. Ein anderes Problem dabei: „Die Experten haben sehr unterschiedliche Auffassungen, was Kinder und die Öffnung von Kitas angeht“, so Schwesig. Weil vom Bund und dem Robert-Koch-Institut noch immer keine verbindlichen Aussagen vorliegen, habe das Land bei der Uni Rostock eine eigene Studie in Auftrag gegeben. „Wir sehen den Druck, unter dem viele Eltern stehen. Deshalb wollen wir allen Kindern wieder Betreuung in Kitas und Schulen ermöglichen.“

Schwesig : „Es ist leichter ein Restaurant wieder zu öffnen als eine Kita“

Auf die Kritik, Gaststätten seien ihr wichtig als Kinder, reagierte Schwesig emotional: „Das tut mir weh, wenn so etwas gesagt wird.“ Aber: „Es ist nun mal leichter, ein Restaurant wieder zu öffnen als eine Kita.“

Von Andreas Meyer