Endlager für Atommüll: Diese Gebiete in MV bleiben weiter im Rennen

Rostock

Noch kein Aufatmen in MV: Bei der Suche nach möglichen Standorten für Atommüll-Endlager in Deutschland unter Tage sind weite Teile Mecklenburg-Vorpommerns weiterhin mit im Rennen, aber wohl nicht erste Wahl. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BfE) hat am Montag 90 Teilgebiete veröffentlicht, in denen eine dauerhafte Lagerung des radioaktiven Mülls möglich wäre und diese nach verschiedenen Kriterien bewertet. Die Wahl der endgültigen Standorte wird noch Jahre in Anspruch nehmen.

Laut BfE kommen einige Gebiete MVs wegen geologischer Ton-Strukturen für eine mögliche Atommüll-Endlagerung in Frage. So ziehe sich eine solche große Fläche von Nordwestmecklenburg über Schwerin und Ludwigslust-Parchim bis in die Müritzregion, mit einer Tonschicht von bis zu 1000 Metern.

Von elf Kriterien, nach denen die Standorte deutschlandweit vergleichen wurden, sind hier die meisten mit „günstig“ (Struktur Gesteinsschicht, Temperaturverträglichkeit, langfristige Stabilität etc.) bewertet. Einmal gab es „nicht günstig“; das betrifft die mögliche Ablagerung von Flüssigkeiten im Gestein. Einmal verteilte das BfE ein „bedingt günstig“ (Schutz durch das Deckgebirge).

Eine ähnliche Einschätzung gibt es zu einer Fläche mit unterirdischen Tongestein, die sich von Brandenburg an zwei Stellen nach MV erstreckt: im Raum Neustadt-Glewe bei Parchim und östlich Pasewalks in Vorpommern.

Steinsalzvorkommen unter den Inseln Hiddensee und Rügen sind in einem weiteren Gebiet untersucht worden. Hier allerdings sind bereits vier von elf untersuchten Kategorien als „bedingt günstig“ oder „nicht günstig“ eingestuft worden.

Wo letztlich Atommüllenlager stehen werden, ist damit noch lange nicht klar. Nicht einmal, ob Regionen, die deutlich öfter als „günstig“ eingeordnet wurden. „Es lässt sich noch keine Tendenz ableiten“, erklärt Steffen Kanitz, Geschäftsführer der Gesellschaft für Endlagerung. Es gebe noch „kein Ranking“; für eine weitere Auswahl seien überall weitere Untersuchungen nötig. In anderen Regionen kommen lautr BfE Regionen mit Granit- und Salzstöcken in Frage.

Von Frank Pubantz