Energie-Preisschock: Bedrohung für Firmen und Verbraucher in MV 

Rostock

Die Preisspirale bei den Energiepreisen zwingt die Politik zum Handeln. MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) bringt jetzt steuerliche Entlastungen durch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Strom und Gas sowie eine erhöhte Pendlerpauschale ins Spiel. „Es darf keine Denkverbote dabei geben, den Anstieg der Energiepreise in den Griff zu bekommen“, so Meyer. Um Bürger von der Inflation und steigenden Energiepreisen zu entlasten, hatte Polen zum 1. Februar die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel von 23 auf noch acht Prozent gesenkt. Viele Vorpommern, die nahe der Grenze wohnen, fahren seitdem zum Tanken ins Nachbarland.

Linke: Pendlerpauschale entlastet nur die Reichen

Die Bundesregierung diskutiert inzwischen über eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in MV, Jeannine Rösler, hält dies für ein falsches Signal. „Mit einer Erhöhung der Pendlerpauschale, die bei der Steuererklärung frühestens im kommenden Jahr geltend gemacht werden kann, ist aktuell niemandem geholfen“, so Rösler. Diese Entlastung käme bei denen, die sie am nötigsten hätten, nicht oder nur wenig an: Menschen, die keine oder wenig Steuern zahlen, weil sie zu wenig Einkommen haben. Röslers Vorschlag: ein Mobilitätsgeld als festen Betrag pro Kilometer Arbeitsweg, von dem alle Pendler gleichermaßen profitieren.

Lesen Sie auch unsere Reportage: Steigende Spritpreise, Corona-Frust: An der Tanke wird der Ton rauer

Bei der CDU sorgt Meyers Vorstoß für Erstaunen. Bereits im Dezember habe die CDU-Fraktion praktisch identische Vorschläge gemacht und dafür Hohn und Spott geerntet, so der energiepolitische Sprecher Daniel Peters. Die Energiewende dürfe nicht auf dem Rücken der Familien im ländlichen Raum ausgetragen werden.

Gaspreise: Anstieg um 100 Prozent

Neben Kraftstoff sorgen Strom und Gas für eine stärkere Belastung der Verbraucher. In MV haben laut dem Vergleichsportal 1-Gasvergleich.com acht regionale Energieversorger zum 1. Januar die Gaspreise angezogen. Spitzenreiter: die Stadtwerke Pasewalk um 100 Prozent, gefolgt von den Stadtwerken Rostock mit 85 Prozent. Ebenso klettern die Strompreise nach oben. Den heftigsten Anstieg gibt es bei den Stadtwerken Parchim mit einem Plus von 9,9 Prozent.

Kommentar: Die Preisexplosion an der Tankstelle trifft die Pendler in MV

69 Prozent der Firmen sehen sich durch Energiepreise bedroht

Die Firmen in MV sehen die explodierenden Gas- und Strompreise mit Sorge. In der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Neubrandenburg benennen sie die Energie- und Rohstoffpreise als größte Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Noch vor dem Fachkräftemangel, der viele Jahre die Risiko-Liste anführte. 69 Prozent der Unternehmen sehen durch die unberechenbar steigenden Kosten inzwischen ihre wirtschaftliche Entwicklung gefährdet. „Wir dürfen nicht vergessen, dass der Staat an den hohen Energiepreisen durch die Mehrwert- und Mineralölsteuer kräftig mitverdient“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch. „Daher wäre es nur fair, wenn der Staat durch Steuersenkungen diese Mehreinnahmen an Firmen und Verbraucher zurückgibt.“

Lesen Sie auch Deutsche belagern polnische Tankstellen: Benzin darf nicht mehr in Kanister

Die Bundesregierung prüft derzeit, ob die EEG-Umlage früher fallengelassen werden kann. Rund 2,1 Millionen Haushalte mit geringem Einkommen sowie viele Studenten und Auszubildende sollen im Sommer zudem einen einmaligen Zuschuss zu den Heizkosten bekommen.

Von Martina Rathke