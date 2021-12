Energie der Zukunft - Das „Energiedorf“ bei Schwerin: So will Lübesse zum grünsten Dorf in MV werden

Windräder, Solaranlagen, Wasserstoff, Ökoerdgas und Biosprit: Der kleine Ort Lübesse bei Schwerin will zum Vorzeigedorf in Sachen erneuerbare Energien werden. Und das Projekt soll sich sowohl für Investoren als auch für Einwohner rechnen. Diese Pläne verfolgt die Gemeinde.