Energiewende: Nordländer drücken aufs Tempo – und wollen Vorreiter sein

Laage

Mehr Tempo bei der Energiewende, mehr Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee. Das sind Forderungen, die die Ministerpräsidenten der norddeutschen Länder am Donnerstag in Laage besiegeln wollen. Bei der Firma Apex, die in Laage das größte Wasserstoffwerk Europas betreibt, empfängt Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) ihre Amtskollegen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen.

Deutlich mehr Offshore-Windkraftanlagen als bisher geplant müssten in Nord- und Ostsee entstehen, um die Klimaziele Deutschlands zu erreichen, steht in einer gemeinsamen Beschlussvorlage, die die Nord-Regierungschefs beschließen wollen. Klare Botschaft nach Berlin: Eine Deckelung des Windkraftausbaus sei nicht akzeptabel. Bürgerwindparks sollten bis zu einer Größe von 18 Megawatt von der Ausschreibungspflicht befreit werden. Fotovoltaikanlagen sollten in Regionen stärker gefördert werden, in denen sie sich weniger lohnen. Der seit Jahren geforderte Ausbau der Stromübertragungsnetze nach Süden müsse endlich forciert werden, um die saubere Energie aus dem Norden ableiten zu können.

Schwesig: Der Bund steht zu sehr auf der Bremse

„Wir wünschen uns, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorankommt“, erklärt Schwesig. Das gelte vor allem für den Ausbau der Windkraft auf See. Auch beim Ausbau an Land stehe der Bund „zu sehr auf der Bremse“.

Die Nordländer gehen noch weiter. Sie wollen zusammen „Netzinnovationsgebiet“ werden. Das heißt: Im Norden sollen innovative Verfahren, wie Energiespeicherung in Wasserstoff, besonders vorangetrieben werden. „Bei uns im Norden wird der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen. Und deshalb sollten neue Speichertechnologien und die Produktion von grünem Wasserstoff auch hier gezielt gefördert werden“, so Schwesig. Bereits früher hatte die SPD-Frau erklärt, der Norden könnte beim Thema Wasserstoffwirtschaft die „Weltmarktführerschaft“ übernehmen.

Von Frank Pubantz