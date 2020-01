Pro und Contra: Was für Windkraft in MV spricht – und was dagegen

Rostock

Beim Thema Windräder scheiden sich die Geister. Zu laut, zu ineffizient, zu gefährlich für die Vögel nennen sie die Gegner. Unverzichtbar für die heimische Wirtschaft und essenziell für die Energiewende, die Befürworter.

Andree Iffländer, Vorsitzender des Wind-Energy-Network in Rostock, sieht die Stagnation des Ausbaus der Windparks im Land mit Sorge. „Wenn sich die Lage nicht bald bessert, wird das eine Negativspirale auslösen“, ist er sicher.

Demnach werde nicht nur die Energiewende ins Stocken geraten. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht werde man in MV die Auswirkungen zu spüren bekommen. „Wenn die Auftragslage so schlecht bleibt, werden die größeren Unternehmen nach und nach abwandern und sich auf ausländischen Märkten ausbreiten“, so Iffländer. „Fachkräfte verlassen das Land oder wechseln die Branche und eine weitere Technologieentwicklung kann nicht stattfinden.“

Unternehmen zum Warten verdammt

Derartige Gedankenspiele beschäftigen auch den Windenergieanlagenhersteller Enercon. Im vergangenen Jahr erzeugte das Unternehmen, das als eines der führenden der Branche in MV gilt, 23 Prozent der Windenergie des Landes. Von den 29 Windkraftanlagen, die im Jahr 2019 in MV errichtet wurden, baute Enercon 20. Man sei noch weit davon entfernt, den deutschen Markt abzuschreiben, sagt Klaus Uhl, Regionalleiter Vertrieb Nordostdeutschland. Dafür sei das Potenzial zu groß. Doch aufgrund der negativen Entwicklung der vergangenen Jahre müsse das Unternehmen, das in MV etwa 400 Mitarbeiter (11 000 in ganz Deutschland) beschäftigt, künftig mehr auf ausländische Märkte ausweichen.

Klaus Uhl, Regionalleiter Vertrieb Nordostdeutschland meint, die Genehmigungslandschaft habe sich in den vergangenen Jahren unvorteilhaft entwickelt. „Es dauert viel zu lange, bis die Projekte von den staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt genehmigt werden.“ Dass man seit acht Jahren auf neue Regionalplanungen warte, welche die für Windkraftanlagen nutzbaren Flächen ausweisen, erschwere die Situation noch zusätzlich.

„Es wird zu hüftsteif agiert“

Vor allem im Artenschutz sieht Uhl ein Handlungsfeld, in dem die zuständigen Behörden und Windkraftgegner „viel zu hüftsteif“ agierten. Dabei spricht er sich selbst für den Schutz der Tiere aus. „Aber das Thema Windkraft wird von Tierschützern oft überzogen dargelegt“, so Uhl. Wenn die Gebiete für Windkraftanlagen in den regionalen Raumentwicklungsprogrammen rechtskräftig sind, dann hätte man theoretisch Windeignungsgebiete in der Größe von 0,6 Prozent der Landesfläche von MV, sagt er. Doch wegen der zu statischen Reglementierungen stehe ein beachtlicher Teil dieses Flächenpotenzials in der Realität nicht zur Verfügung.

„Da ist es unnötig, beispielsweise darüber zu diskutieren, ob der Abstand zu einem Adlerhorst von der Spitze eines Rotorblattes oder von der Mitte der Mühle zu bemessen ist.“

Das sehen Naturschutzorganisationen wie der Naturschutzbund MV ( Nabu) anders. „Ein Windpark hat in der Nähe von Schreiadler-Brutplätzen nichts zu suchen“, stellt Stefan Schwill, Landesvorstand des Nabu, klar. Derzeit führe die Organisation diverse Klagen gegen die Genehmigungsbehörden im Land. Dabei handele es sich um Fälle, in denen eine Klage das letzte Mittel gewesen sei, meint Schwill. Man versuche stets, die Themen Artenschutz und Energiewende miteinander zu vereinbaren und die Landespolitik dafür zu sensibilisieren. Wobei die Ratschläge längst nicht immer Gehör fänden.

Politik zum Dialog gefordert

Drastischer drückt es Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin vom Bund für Umwelt- und Naturschutz MV ( BUND), aus: „Gerade wenn es um die Planung der für Windkraftanlagen nutzbaren Räume geht, wird unsere Fachberatung viel zu wenig berücksichtigt.“ BUND-Experten hätten gerade in den östlichen Schreiadlergebieten frühzeitig auf Konflikte hingewiesen. Jetzt stocken die Genehmigungsverfahren.

Ein weiteres Hindernis sieht Cwielag in der fehlenden Beteiligung von Kommunen und Bürgern an den Erträgen der Windparks. „Da sind wir Entwicklungsland in Mecklenburg-Vorpommern.“

Die Windkraftkritiker der Partei Freier Horizont sehen vor allem die Landespolitik in der Handlungspflicht. „Ein erster Schritt wäre, wenn die Regierung mit uns überhaupt mal in einen ehrlichen Dialog auf Augenhöhe treten würde, statt sich permanent der Windkraftindustrie anzudienen“, sagt Parteivorsitzender Norbert Schumacher.

Entrechtung der Bürger?

Er ist sicher: Windkraft kann nicht die Energiequelle der Zukunft sein. „Es ist illusorisch, ein Industrieland wie Deutschland damit versorgen zu wollen. Zu geringe Energiedichte, zu hohe Umweltbeeinträchtigungen im Verhältnis zum Ertrag“, so Schumacher. „Hinzu kommt das immer noch bestehende Problem der unzuverlässigen Verfügbarkeit.“

Zudem sieht er die Rechte der Bürger gefährdet. „Alle Vorschläge und Diskussionen über Entschädigung oder Abstände sind Makulatur, solange die Betroffenen keine Entscheidungshoheit darüber haben, ob sie Windkraftindustriestandort werden wollen oder nicht.“

Andree Iffländer vom Wind-Energy-Network warnt: „Die Politik muss zügig geeignete Rahmenbedingungen schaffen, durch die alle vorankommen.“ Zumindest in diesem Punkt sind sich Windkraftbefürworter und -gegner einig.

Erneuerbare Energien in Deutschland Auch auf Bundesebene ist der Zubau neuer Windräder an Land im vergangenen Jahr in Deutschland auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren eingebrochen. Nach vorläufigen Zahlen wurden nur 276 neue Anlagen in Betrieb genommen mit einer Gesamtleistung von 940 Megawatt. Historisch betrachtet lag der Jahreszubau zuletzt im Jahr 1998 unterhalb von 1000 Megawatt bundesweit. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung betrug 2018 bereits 38 Prozent – die Zielmarke von 35 Prozent für das Jahr 2020 war damit bereits überschritten. Bis zum Jahr 2025 sollen 40 bis 45 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen.

Von Moritz Naumann und Flemming Goldbecher