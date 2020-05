Beschränkungen in MV - Nienhägerin prangert Corona-Regeln in Pflegeheim an: „Sollten uns für Unmenschlichkeit schämen!“

Katrin Borgwardt aus Nienhagen (Landkreis Rostock) ist empört, wie mit ihrer 94-jährigen Großmutter im Altenheim umgegangen wird. Die Seniorin möchte einfach nur spazieren gehen. Mit leidenschaftlichen Worten wendet sie sich direkt an Sozialministerin Drese und an Rostocks OB Madsen. Beide antworten auch.