Entführung auf Usedom: Täter aus Brandenburg zu Haftstrafe verurteilt

Greifswald

Das Amtsgericht Greifswald hat den 48-Jährigen am Donnerstag der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. „Einen Menschen auf offener Straße entführen, das ist eine Horrorvorstellung für jeden“, sagte Richter Daniel Wittke. Mit dem Urteil ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die eine Freiheitsstrafe verlangt hatte, die aber zur Bewährung ausgesetzt werden sollte (AZ: 332 Ls 31/20).

Ex-Partnerin ins Auto gezerrt und verschleppt

Der Mann hatte die 45-Jährige im März in Korswandt (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in sein Auto gezerrt und war mit ihr in den Wald Richtung Grenze zu Polen gefahren. Als die Frau dort flüchtete, zerrte er sie an den Haaren zurück ins Auto. Weil Zeugen die Polizei riefen, sichtete ein Hubschrauber den Wagen, mit dem sich der Entführer im Wald festgefahren hatte. Die Frau wurde befreit, der Täter nach der Flucht in Polen gefasst. Er hatte im Prozess die Verschleppung im Auto gestanden, aber erklärt, er habe mit der Frau nur etwas klären wollen.

Von dpa