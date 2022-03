Rostock

300 Euro Energiepauschale für Erwerbstätige, 90 Tage lang für 9 Euro im Monat Bus und Bahn fahren, 100 Euro für Familien mit Kindern – all dies gehört zum von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspaket wegen der hohen Energiekosten.

Kritik am Paket kommt von der Opposition im Schweriner Landtag. Die CDU hält das Maßnahmenbündel für zu kompliziert und wenig treffsicher, wie der Abgeordnete Daniel Peters sagte. „Es wäre ordnungspolitisch naheliegend und administrativ einfach gewesen, zumindest für einen gewissen Zeitraum auf die Energiesteuer ganz zu verzichten oder zumindest in erheblichem Umfang. Ergänzend wäre eine Absenkung der Mehrwertsteuer möglich gewesen.“

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe begrüßt. Dieser Schritt sei für das Pendlerland Mecklenburg-Vorpommern wichtig, um zu einer nachhaltigen Preissenkung zu kommen, sagte Meyer. Auch die anderen Schritte des aktuell beschlossenen Maßnahmenpakets begrüßte Meyer als notwendig zur Entlastung der Bürger.

30 Cent weniger für Benzin, aber nur 14 weniger für Diesel

„Für die vielen kleinen und mittleren Betriebe des Handwerks, die auf Mobilität angewiesen sind, bilden die 14 Cent weniger auf den Diesel eine unzureichende Maßnahme. Wenn Benzin um 30 Cent günstiger werden kann, warum nicht auch der Diesel“, machte Uwe Lange, Präsident der Handwerkskammer Schwerin, sein Unverständnis deutlich.

In dieselbe Kerbe schlägt Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in MV. Er sieht im Entlastungspaket zwar eine positive Botschaft: „Die meisten Unternehmen fahren aber Dieselfahrzeuge. Da ist die geringe Preissenkung nicht nachvollziehbar.“

IHK: Gefahr für Wirtschaftsstandort MV und viele Arbeitsplätze

Zudem sieht er die Umsetzung der Einmalzahlung von 300 Euro kritisch. Die Energiepreispauschale ist der Kern des Entlastungspakets, sie soll allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen helfen und zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt werden. „Sollen die Arbeitgeber die Pauschale on top zahlen und in Vorleistung gehen? Wie holen sie es sich wieder? Der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen könnte groß werden. Das ist alles noch unklar“, so Müller.

Auch der Industrie- und Handelskammer zu Rostock gehen die angekündigten Entlastungen nicht weit genug. Nach einer aktuellen Umfrage der Kammer antwortete jeder fünfte Betrieb, durch den Krieg in der Ukraine in eine deutlich schlechtere Finanzlage gekommen zu sein bis hin zur Insolvenzgefahr. „Von dem angekündigten Entlastungspaket wird – soweit es keine weiteren Preiseffekte gibt – zunächst wohl nur die zeitlich befristete Senkung der Kraftstoffsteuern unmittelbar ankommen. Für viele Betriebe wird dies aber nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries. In der jetzigen Situation bestehe Gefahr für den Wirtschaftsstandort und viele Arbeitsplätze.

Von Michaela Krohn