Schwerin

Wer wegen einer Quarantäne-Anordnung nicht arbeiten kann und deshalb einen Verdienstausfall erleidet, hat Anspruch auf Entschädigung. Für ungeimpfte Arbeitnehmer könnte sich das jedoch bald ändern. Erste Bundesländer haben bereits einen Zahlungsstopp beschlossen. MV hingegen wartet noch ab – und hofft auf eine bundeseinheitliche Lösung.

„Die Landesregierung hält dies für am sinnvollsten, da in Lübeck die gleichen Regelungen gelten sollten wie in Wismar“, heißt es aus dem Sozialministerium. Die Grundlage für Entschädigungen sei schließlich auch ein Bundesgesetz – das Infektionsschutzgesetz. Dennoch prüfe die Landesregierung parallel bereits ein Vorgehen in MV, falls eine bundeseinheitliche Regelung nicht zustande kommen sollte.

Sollte sich auch MV gegen die Entschädigungszahlungen für Ungeimpfte entscheiden, würde dies laut Sozialministerium deutlich kommuniziert. „Und es würde eine Übergangsfrist von sechs bis acht Wochen geben, so dass Ungeimpfte sich noch impfen lassen könnten“, heißt es weiter. Tun sie das nicht, müssen die Betroffenen mit Lohnabzügen bei Quarantäne rechnen. Schon jetzt ist im Infektionsschutzgesetz geregelt, dass der Anspruch auf Entschädigung entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine Impfung hätte vermieden werden können.

Darf der Arbeitgeber überhaupt nach Impfstatus fragen?

Hierbei entscheidend ist jedoch, ob der Arbeitgeber überhaupt weiß, ob seine Mitarbeiter geimpft sind oder nicht. „Durch den Datenschutz hat er eigentlich keine Chance“, sagt Ulf Mauderer vom Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg. Er hält eine Verschärfung der Regelung deshalb für zu kompliziert. Arbeitgeber laufen Gefahr, die Entschädigung zu zahlen, sie aber nicht vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) zurückzubekommen. „Der finanzielle Schaden wäre dann groß. Statt den Unternehmen noch mehr Hürden in den Weg zu legen, sollte ihnen in Pandemie-Zeiten lieber geholfen werden“, kritisiert er.

OZ-Umfrage: Soll für Ungeimpfte bei Quarantäne künftig der Lohn weitergezahlt werden?

Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen sollen künftig Auskunft über eine Impfung oder überstandene Corona-Erkrankung verlangen können. Das hat der Bundestag am Dienstag beschlossen. Der Bundesrat muss dem am Freitag noch zustimmen. Für Ungeimpfte in diesen Bereichen könnten Lohnausfälle demnach aber während einer Quarantäne realistisch werden.

Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das Entschädigungszahlungen für Ungeimpfte einstellt. Ab 15. September gilt dort die Regelung – mit der Begründung, dass bis dahin jeder die Chance gehabt hätte, sich gegen Corona impfen zu lassen. Rheinland-Pfalz zieht am 1. Oktober nach.

Kaderali begrüßt Wegfall von Quarantäne-Hilfen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt sich hinter die Entscheidung der Länder. Es seien immerhin die Steuerzahler, die die Entschädigung finanzieren, sagte er am Mittwoch in Berlin. Er sehe nicht ein, „warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, obwohl er könnte“, ergänzte er. Bundesweit wurden bereits 597 Millionen Euro ausgezahlt. In MV lag die Summe am 31. August bei 4,07 Millionen Euro.

Der Greifswalder Bioinformatik-Professor Lars Kaderali begrüßt den Wegfall von Quarantäne-Hilfen ebenfalls. „Mit einer Impfquote von etwa 60 Prozent haben wir das Impfziel in MV klar verfehlt“, sagt er. Ein drastischer Anstieg der Infektionszahlen im Winter könnte so nicht vermieden werden. „Es wird dann sehr schwierig werden, den Geimpften zu erklären, dass sie wieder Einschränkungen hinnehmen müssen, weil Ungeimpfte die Infektionszahlen nach oben treiben.“

Von Pauline Rabe und Martina Rathke