Bundesgartenschau - Tag der Entscheidung in Rostock: Was für die Buga 2025 spricht – und was dagegen

Ausgang ungewiss: Am Mittwoch entscheidet Rostocks Bürgerschaft, ob die Hansestadt die Bundesgartenschau 2025 ausrichtet – und was dafür gebaut werden soll. Vor der Abstimmungen liefern sich der größte Befürworter und die größte Gegnerin einen letzten Schlagabtausch zu den 140-Millionen-Euro-Plänen.