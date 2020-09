Rostock

Welche Lehren ziehen Unternehmen aus der Corona-Krise? Für Rüdiger Born, Präsident des Golfverbands MV, liegt zumindest eine auf der Hand. „So negativ die Coronapandemie auch ist, so bietet sie Anlass darüber nachzudenken, wieder mehr Aufträge in der Region zu vergeben“, sagte Born am Dienstag beim Empfang „Nett Wörking“, zu dem Golfverband, Schweriner Wirtschaftsministerium und OSTSEE-ZEITUNG auf den Hof des Rostocker Medienhauses eingeladen hatten. Die 50 Vertreter von etablierten Unternehmen, Start-Ups und Wissenschaft werden das gern gehört haben. „Das Land hält zusammen“, sagte OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff.

Werner Gallas machte im Lockdown-März ebenfalls wichtige Erfahrungen, wenn auch nicht freiwillig: „Während der zweimonatigen Schließzeit haben wir uns intensiv um die Rasenpflege gekümmert“, sagt der Chef des Golf- und Hotelresorts Wittenbeck ( Landkreis Rostock). Das habe sich nachher bezahlt gemacht, durch eine hervorragende Qualität der Anlagen, wie viele Gäste lobten. Nun will Gallas jedes Jahr zwei Wochen später als bisher in die Saison starten, um mehr Zeit für die Pflege der Grünflächen zu haben.

Scanhaus-Chef Kunz liebt sein Büro

Bei Scanhaus Marlow gingen viele Büromitarbeiter ins Homeoffice. Firmenchef Friedemann Kunz auch, für ihn war das keine leichte Zeit. „Mein Büro ist der schönste Platz auf der Welt“, sagt der Fertighaus-Unternehmer. Um so größer war seine Freude, als er dort wieder arbeiten konnte. Nicht nur ihm sei das so gegangen, auch viele Beschäftigten.

Dennoch wird Homeoffice in Zukunft eine größere Rolle spielen als bisher, ist Kunz überzeugt. Dass der Immobilienmarkt einbricht, sei unwahrscheinlich. Kunz: „In Rostock war das Angebot vor der Krise knapp.“

Für Start-Up-Gründerin Nicole Endlich kam die Krise zu Unzeit. „Wir wollten dieses Jahr richtig durchstarten.“ Nun läuft alles gebremster an.

Die Medizinprofessorin aus Greifswald hat sich mit der Medizintechnikfirma Nipoka selbstständig gemacht. Fast alle Messen und Kongresse fielen aus, auf denen sie ihr Projekt hätte bekannt machen können. „Ich arbeite seit 20 Jahren in dem Bereich und kenne sehr viele Leute.“ Die traf sie nun nur virtuell, doch das sei nicht dasselbe. Abends ein Bier trinken gehen, das falle bei einer Digitalkonferenz flach – obwohl gerade dann die wichtigen Gespräche geführt und die eigentlichen Geschäfte gemacht werden.

Gastgewerbe noch immer im Krisenmodus

Lars Schwarz, Präsident des Landes-Hotel- und Gaststättenverbandes, lobt die Idee, wieder einen Empfang zu veranstalten. „Es ist schön, dass so etwas wieder möglich ist.“ Ein Stück Normalität und Alltag kehrt zurück, so Schwarz. Für seine Branche insgesamt könne man das leider noch nicht sagen: „Wir sind noch mitten im Krisenmodus.“ Erst wenn der überstanden ist, lasse sich abschätzen, was nach Corona anders sein wird als vorher.

„Corona hat vieles beschleunigt“, sagt Tobias Blömer, Chef der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten. Die Änderungen bei Werksverträgen und Leiharbeit wären in der Branche wahrscheinlich auch ohne das Virus gekommen, aber wohl erst ein paar Jahre später. „Für uns bringt das große Nachteile“, sagt Blömer. Außerdem musste er alle Abläufe in seinem Unternehmen auf den Kopf stellen. Die eine oder andere Änderung, die für bessere Hygiene sorgt, werde bleiben, ist der Geschäftsführer überzeugt.

Wesergold-Chef Frank Jering aus Dodow ( Ludwigslust-Parchim), größter Apfelbauer in MV, konnte relativ entspannt bleiben. Anders als seine Kollegen, die Erdbeeren oder Spargel erzeugen, musste er sich erst im Sommer um Erntehelfer kümmern – und nicht mitten im Lockdown. „Das war trotzdem eine Herausforderung“, sagt Jering über die Aufgaben, Quartiere für 100 Erntehelfer corona-sicher zu machen.

