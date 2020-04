Enttäuschung in Rostock über Absage der Hanse Sail: „Das wird ganz hart“

Rostock-Stadtmitte

Befürchtet hatten es schon viele, jetzt ist es offiziell: Die Hanse Sail 2020 ist abgesagt. „Schweren Herzens haben wir uns heute entschieden, die 30. Hanse Sail auf das kommende Jahr zu verschieben“, teilte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Dienstag auf der Sitzung des Hauptausschusses mit. Bis zum größten maritimen Volksfest in MV seien nur noch weniger als vier Monate Zeit – zu wenig für eine seriöse Planung angesichts der Corona-Pandemie. Schausteller und Gastgewerbe zeigten sich nach der Entscheidung betroffen. Hanse-Sail-Bürochef Holger Bellgardt war zum Zeitpunkt der Entscheidung im Urlaub.

Madsen betonte: „Der 30. Geburtstag unserer Hanse Sail soll kein Schatten seiner selbst sein, sondern ein leuchtendes Fest, bei dem Rostock wie in den 29 Jahren zuvor Gäste aus aller Welt an den Kaikanten der Warnow begrüßt.“ Auch Tourismusdirektor Matthias Fromm meinte: „Die Organisation der Hanse Sail erfordert einen langen Vorlauf. Wir sind es auch unseren vielen langjährigen treuen Partnern schuldig, hier jetzt eine klare Entscheidung zu treffen und sie nicht im Ungewissen zu lassen.“

Anzeige

Tragisch, aber nachvollziehbar

Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, sagte: „Die Entscheidung ist tragisch, aber in der aktuellen Situation nachvollziehbar.“ Die Branche in Rostock und im Umland habe bis zuletzt gehofft, dass das Seglerfest noch stattfindet, um nach einem möglichen Abflachen der Corona-Pandemie mit einem großen Highlight wieder Gäste anzulocken. „Das ist jetzt bitter – so wie das ganze Jahr für die Hoteliers in MV bitter sein wird“, so Schwarz.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Zur Hanse Sail sind meist Hotels und Pensionen in und um Rostock restlos ausgebucht, und das zu deutlich höheren Zimmerpreisen als sonst. Auch jeweils eine Woche vorher und nachher profitiere die Branche vom großen Zulauf, so Schwarz.

Verpatzter Saisonstart

Ähnlich enttäuscht zeigt sich der Schaustellerverband MV. „Wir sind traurig, dass es so gekommen ist. Wir hatten die Hoffnung, dass die Hanse Sail unser Start in die Saison sein könnte, nachdem wir auf dem Weihnachtsmarkt unsere letzten Einnahmen hatten“, sagte der Verbandsvorsitzende Lothar Welte.

Die Sail sei nach dem Weihnachtsmarkt die zweitwichtigste Veranstaltung des Jahres. „Die Einnahmen brauchen wir, um damit Kredite zu tilgen und Versicherungsbeiträge zu bezahlen“, sagte Welte. Viele Betriebe seien ohnehin schon angeschlagen, weil sie die Kosten für die Instandsetzungsarbeiten in der Winterpause noch nicht einspielen konnten. „Das wird ganz hart“, prognostizierte Welte.

Der Einzelhandel in Rostock zeigte sich ebenfalls enttäuscht. „Das ist ein herber Verlust für die Hansestadt“, sagte City-Manager Peter Magdanz. Allerdings würden die Besucher der Sail vor allem an den Buden auf der Bummelmeile einkaufen. Für die Rostocker Geschäfte seien die Einbußen durch die Absage daher überschaubar.

Vorfreude auf 2021 wecken

Zur Hanse Sail, die eigentlich vom 6. bis 9. August stattfinden sollte, hatten sich bereits rund 120 Schiffe aus mehreren Ländern angemeldet. Wie viele Tickets bereits für die Mitfahrten auf den Schiffen verkauft wurden, ließ sich am Dienstag nicht ermitteln.

Jetzt soll die 30. Auflage des Festes vom 5. bis 8. August 2021 ein Millionenpublikum anlocken. Tourismusdirektor Fromm kündigte an, die Zeit bis dahin zu nutzen, um weiter an dem Entwicklungskonzept zu arbeiten und die Sail so noch attraktiver zu machen. OB Madsen versprach, die Hansestadt werde trotz der Verlegung ihre Verantwortung als Veranstalter wahrnehmen und versuchen, „den Rahmenbedingungen entsprechende Formate zu kreieren, die unsere Vorfreude auf die 30. Hanse Sail 2021 zeigen und in die Welt hinaustragen“.

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem