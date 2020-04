Er wollte MV nicht verlassen: Hamburger Autofahrer trinkt absichtlich Schnaps

Wismar

Er trank extra weiter Alkohol, um Mecklenburg-Vorpommern nicht verlassen zu müssen: Am Sonnabend haben sich zwei Männer aus Hamburg und Schleswig-Holstein im Zuge der Corona-Maßnahmen unrechtmäßig in Wismar aufgehalten. Als die Polizei den 37- und 54-Jährigen daraufhin aufforderten, das Bundesland zu verlassen, widersetzten sie sich. Sie mussten bis an die Landesgrenze zu Schleswig-Holstein gebracht werden.

Was war passiert: Die beiden Männer waren wegen Gartenarbeiten nach Wismar gekommen. Die Beamten stellten deren Wagen mit Hamburger Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Nähe der Kleingartenanlage „Silberlötten“ fest. Dort trafen sie dann auch auf die beiden. Als sie die Polizei darüber informierte, dass sie sich aufgrund des neuen Infektionsschutzgesetzes nicht in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten dürfen, gab der 37-jährige Fahrzeugführer an, nicht fahren zu können, weil er Alkohol getrunken habe. Weil sein 54-jähriger Begleiter keine Fahrerlaubnis besitzt, sollte der Mann ausnüchtern und anschließend das Bundesland verlassen.

Angefangene Flasche Schnaps lag griffbereit

Als die Polizisten das zweite Mal vorbeischauten, um dies zu überprüfen, fiel ihnen bereits der schwankende Gang des 37-jährigen Hamburgers auf. Eine zweite Atemalkoholmessung bestätigte den Verdacht der Beamten: Er lag höher als beim ersten Mal. 1,16 Promille zeigte das Gerät an. Die Männer zeigten sich unkooperativ, eine angefangene Flasche Schnaps stand schon griffbereit.

Um sicherzustellen, dass der 37-Jährige ausnüchtert, um dann mit seinem Fahrzeug das Bundesland zu verlassen, wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und Sonntagmorgen entlassen. Zusammen machten sich die beiden Männer dann auf den Weg nach Hause. Dies geschah unter Begleitung der Polizei. Gegen beide wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Lesen Sie auch:

Von OZ